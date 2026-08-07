ปธ.วุฒิฯ ต้อนรับผู้นำเมียนมา ดันสัมพันธ์ 2 ชาติ การค้ามั่นคง แก้ผิด กม.-ปัญหาธรรมชาติ รับปากเดินหน้า ปชต.

“มงคล” เปิดรัฐสภา รับ “มิน ออง ไลง์” ดันสัมพันธ์ไทย-เมียนมา จับมือการค้า-ความมั่นคง ร่วมแก้ยาเสพติด ค้ามนุษย์ สแกมออนไลน์ หมอกควันและมลพิษข้ามแดน ด้านผู้นำเมียนมา ย้ำ เดินหน้าสู่ประชาธิปไตยตามกฎหมาย
วันนี้ (7 ส.ค.) ที่รัฐสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายมิน ออง ไลง์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2569 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติของไทย โดยมีสมาชิกวุฒิสภาร่วมให้การรับรอง ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา
นายมงคล แสดงความยินดีต่อผลการหารือระหว่าง นายมิน ออง ไลง์ กับนายกรัฐมนตรีไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือด้านแรงงาน การจัดการน้ำในแม่น้ำอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันติ โดยหวังว่าจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศในทุกมิติ
“เมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทยประมาณ 2,400 กิโลเมตร และมีความเชื่อมโยงกันทั้งด้านภูมิศาสตร์ ความมั่นคง การค้าและการลงทุน ขณะที่มีชาวเมียนมาพำนักและทำงานในประเทศไทยประมาณ 4 ล้านคน จึงเห็นว่าทั้งสองประเทศจำเป็นต้องเดินหน้าความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมั่นคง สันติ และยั่งยืน”
นายมงคล ยังกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและเมียนมา ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี โดยเห็นว่า ฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศควรร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อรับมือความท้าทายร่วมกัน โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดน ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ ซึ่งกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสวัสดิภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ
พร้อมยืนยันในฐานะประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภา ว่า พร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำรัฐสภาและกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ รวมถึงสนับสนุนการเชื่อมโยงกับสมาคมมิตรภาพเมียนมา-ไทย
ด้าน นายมิน ออง ไลง์ กล่าวว่า การเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 19 และหวังว่า จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทั้งระดับรัฐบาล รัฐสภา และประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมระบุว่า เมียนมามีการจัดตั้งรัฐบาลและรัฐสภาขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญของประเทศ และต้องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาเมียนมากับรัฐสภาไทย เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน
นายมิน ออง ไลง์ ยังกล่าวถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนและมลพิษในแม่น้ำที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือของไทย โดยระบุว่า แม้การบริหารประเทศจะเผชิญอุปสรรคหลายด้าน แต่จะพยายามเดินหน้าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายของเมียนมา และมุ่งพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น
พร้อมกันนี้ นายมิน ออง ไลง์ ยังฝากถึงประชาชนเมียนมากกว่า 4 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยขอให้ฝ่ายไทยดูแลและให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมภายใต้กฎหมายของประเทศไทย