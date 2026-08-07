“หมอเปรม” อาลัยผู้สูญเสียเหตุกราดยิง จี้รัฐเร่ง 5 มาตรการคุมปืน-ยกระดับปลอดภัย-ดูแลสุขภาพจิตเด็ก

“นพ.เปรมศักดิ์” อาลัยผู้สูญเสียเหตุรุนแรงโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี จี้รัฐเร่ง 5 มาตรการด่วน คุมปืน-ยกระดับความปลอดภัย-ดูแลสุขภาพจิตเด็ก
วันนี้ (7 ส.ค.) นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนทั้งประเทศ
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสถานศึกษา เพราะโรงเรียนควรเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการเติบโตของเด็กและเยาวชน ไม่ใช่สถานที่ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสูญเสีย พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลัง
ทั้งนี้ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการเชิงรูปธรรมอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีก โดยเสนอ 5 แนวทางสำคัญ ได้แก่ การเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โปร่งใส และเปิดเผยผลต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
นอกจากนี้ ขอเสนอให้มีการทบทวนมาตรการควบคุมการเข้าถึงอาวุธปืน รวมถึงระบบการจัดเก็บอาวุธให้มีความเข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศ จัดทำแผนเผชิญเหตุ และฝึกซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกัน รัฐควรเร่งพัฒนาระบบคัดกรอง ดูแล และเฝ้าระวังสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานด้านสาธารณสุข และชุมชน เพื่อค้นหาความเสี่ยงและให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
นพ.เปรมศักดิ์ ยังเรียกร้องให้มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างครบถ้วน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความสูญเสียและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบเหตุ
“โศกนาฏกรรมครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนสำคัญของประเทศ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นซ้ำอีกในสังคมไทย ขอแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตทุกท่าน และขอส่งกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ครอบครัวผู้สูญเสีย ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคน ขอให้ทุกท่านได้รับการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ และขอให้สังคมไทยร่วมกันเปลี่ยนความสูญเสียครั้งนี้ให้เป็นพลังในการสร้างมาตรการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว