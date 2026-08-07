รร.เตรียมน้อมฯ แถลงการณ์เสียใจเหตุกราดยิงเทพศิรินทร์นนท์ ขอผู้ปกครองสังเกตเด็ก ยันเข้ม รปภ.

รร.เตรียมน้อมฯ แถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อเหตุกราดยิงเทพศิรินทร์นนทบุรี ขอผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด รับฟังความรู้สึก สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรม ยันเดินหน้ามาตรการความปลอดภัย ดูแล นร.และครู เต็มกำลัง มุ่งสร้าง รร.เป็นพื้นที่ปลอดภัยและอบอุ่น
วันนี้ (7 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนก่อเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมและวงการศึกษาอย่างกว้างขวาง ล่าสุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดย นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ออกแถลงการณ์ถึงคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยโรงเรียนตระหนักถึงผลกระทบทางด้านจิตใจที่อาจจะเกิดขึ้นกับครู นักเรียน และผู้ปกครอง จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด รับฟังความรู้สึกของนักเรียน และสังเกตความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์หรือพฤติกรรม เพื่อให้สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมหากพบสัญญาณผิดปกติ โดยโรงเรียนยังยืนยันว่าจะดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมดูแลนักเรียนและบุคลากรอย่างเต็มความสามารถ โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย อบอุ่น ส่งเสริมให้นักเรียนรู้เท่าทันอารมณ์ เห็นคุณค่าของชีวิต และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
รร.เตรียมน้อมฯ ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อเหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี ขอผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด รับฟังความรู้สึก สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรม ยืนยันเดินหน้ามาตรการความปลอดภัย ดูแลนักเรียนและครูเต็มกำลัง มุ่งสร้างโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยและอบอุ่น