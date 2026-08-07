“อนุสรณ์” แจงตะโกนสันติภาพใส่ “มิน ออง ไลง์” เหตุถูกห้ามยื่นหนังสือ ซัดรัฐปูพรมแดงเผด็จการเปื้อนเลือด เล็งเยี่ยม “อองซาน ซูจี”

สส.พรรคส้ม แจงเหตุส่งเสียงเรียกร้องสันติภาพระหว่าง “มิน ออง ไลง์” เยือนรัฐสภา หลังถูกกันไม่ให้ยื่นหนังสือ วิจารณ์รัฐบาลและวุฒิสภา “ปูพรมแดงให้เผด็จการมือเปื้อนเลือด” เตรียมตั้งกระทู้ถามรัฐบาล พร้อมหารือประธานรัฐสภา หาแนวทางเยี่ยมนักโทษการเมืองในเมียนมา รวมถึง “อองซาน ซูจี”
วันนี้ (7 ส.ค.) รศ.อนุสรณ์ ธรรมใจ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ชี้แจงกรณีตะโกนเรียกร้องสันติภาพระหว่างการเยือนรัฐสภาของ นายมิน ออง ไลง์ ผู้นำเมียนมา ว่า มีความตั้งใจจะยื่นหนังสือข้อเสนอเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ ประชาธิปไตย และแก้ปัญหาข้ามพรมแดนที่กระทบต่อประเทศไทย แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้ายื่นหนังสือโดยตรง จึงตัดสินใจแสดงออกด้วยการตะโกน เพื่อประกาศจุดยืนของฝ่าย สส.ไทย ที่ยึดมั่นในประชาธิปไตย สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน
รศ.อนุสรณ์ กล่าวว่า ไทยสามารถเจรจาและสื่อสารกับรัฐบาลทหารเมียนมาได้ เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้าน และมีปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกัน แต่ไม่จำเป็นต้องให้การต้อนรับในลักษณะ “ปูพรมแดง” ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการมอบความชอบธรรมทางการเมืองให้รัฐบาลทหาร
“เราปูพรมแดงให้กับเผด็จการมือเปื้อนเลือด และสร้างปัญหามากมายให้กับประชาชนชาวไทย หากเรามีความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ ย่อมไม่สามารถวางเฉยได้ เราต้องแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่ข้างสันติภาพ ประชาธิปไตย และมนุษยธรรม” รศ.อนุสรณ์ กล่าว
รศ.อนุสรณ์ วิจารณ์ด้วยว่า ภาพการต้อนรับ นายมิน ออง ไลง์ ที่ทำเนียบรัฐบาล และรัฐสภาอย่างเป็นทางการ เป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์การทูตของไทย พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การสื่อสารกับรัฐบาลเมียนมาควรดำเนินควบคู่ไปกับการติดต่อฝ่ายอื่นๆ รวมถึงรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) และกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้ไทยมีบทบาทเป็นตัวกลางส่งเสริมการเจรจาสันติภาพ
สำหรับหนังสือที่ตั้งใจยื่นถึง นายมิน ออง ไลง์ มีข้อเสนอหลักให้เมียนมาเดินหน้ากระบวนการสันติภาพและประชาธิปไตย โดยยึดแนวทาง และ “จิตวิญญาณปางหลวง” ซึ่งมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนกลางกับกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงสนับสนุนการฟื้นฟูกระบวนการสันติภาพที่หยุดชะงักหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
อีกประเด็นคือ เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนมายังประเทศไทยอย่างมีกรอบเวลาชัดเจน ทั้งยาเสพติด ขบวนการสแกมเมอร์ การค้ามนุษย์ การสู้รบตามแนวชายแดน สารพิษในแม่น้ำ และมลพิษทางอากาศ พร้อมเรียกร้องให้ดำเนินการตามฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียน และฟื้นฟูสันติภาพกับประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรม
รศ.อนุสรณ์ ยังกล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งภายในเมียนมา โดยตั้งข้อสังเกตว่า แม้รัฐบาลทหารระบุว่า กำลังเดินหน้ากระบวนการสันติภาพ แต่ยังมีการสู้รบและโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ชายแดน พร้อมเห็นว่า ไทยไม่ควรติดต่อเฉพาะรัฐบาลทหาร แต่ควรเปิดช่องทางกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างโอกาสในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ส่วนเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่นำตัวออกจากพื้นที่หลังตะโกน รศ.อนุสรณ์ กล่าวว่า เข้าใจว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาความเรียบร้อยระหว่างพิธีการ และตนพร้อมเดินออกจากพื้นที่เอง โดยยืนยันว่า เจตนาของการแสดงออกครั้งนี้ต้องการให้สังคมและประชาคมระหว่างประเทศ เห็นว่า ยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยที่ไม่เห็นด้วยกับการมอบความชอบธรรมให้รัฐบาลทหารเมียนมา
รศ.อนุสรณ์ กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไปจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนและปัญหาข้ามพรมแดน ตลอดจนบทบาทของไทยในการส่งเสริมสันติภาพและประชาธิปไตยในเมียนมา
ส่วนกรณี นายมิน ออง ไลง์ ระบุกับ นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ว่า ไม่ได้ติดใจกับเหตุการณ์ตะโกนนั้น รศ.อนุสรณ์ กล่าวว่า หากมีเจตนาเช่นนั้นก็ยินดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมายังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม ตนจะหาโอกาสเข้าพบ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา เพื่อหารือว่า คณะ สส.จะสามารถมีบทบาทผ่านกลไกรัฐสภาในการส่งเสริมสันติภาพ สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยในเมียนมาได้อย่างไร รวมถึงแนวทางเยี่ยมเยียนนักโทษการเมือง เพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่และการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขัง ซึ่งรวมถึงการหารือถึงความเป็นไปได้ในการเยี่ยมนางอองซาน ซูจี ต่อไป