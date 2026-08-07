แถลงการณ์ กสม.เสียใจกราดยิงใน รร. จี้ป้องกันเกิดเหตุซ้ำ ขอโซเชียลงดเผยข้อมูลอัตลักษณ์เคารพสิทธิส่วนตัว

กสม.ออกแถลงการณ์ แสดงความเสียใจต่อเหตุกราดยิงใน รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี จี้ผู้เกี่ยวข้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีก พร้อมขอสื่อ-ปชช.ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ งดเว้นการเผยแพร่ข้อมูล อัตลักษณ์ส่วนบุคคล เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว
วันนี้ (7 ส.ค.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เด็กนักเรียนชายรายหนึ่งใช้อาวุธปืนกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อช่วงสายของวันนี้ เป็นเหตุให้ครูและนักเรียนหลายรายได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ขณะที่นักเรียนผู้ก่อเหตุได้ปลิดชีวิตตัวเองในเวลาต่อมานั้น เหตุการณ์นี้นับเป็นเหตุสลดและสะเทือนขวัญที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมอย่างยิ่ง เนื่องจากเกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กทุกคน และเป็นการก่อเหตุโดยเยาวชนซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กสม. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาความเสียหายทั้งต่อชีวิตและจิตใจของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทันที ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดภาวะบาดแผลทางจิตใจจากเหตุการณ์รุนแรง รวมถึงหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีก พร้อมกันนี้ ขอเน้นย้ำถึงหลักการสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม โดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์งดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลหรืออัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่อาจระบุตัวตนของนักเรียนผู้ก่อเหตุและครอบครัว และขอให้ทุกฝ่ายเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็กทุกคนทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อมิให้เกิดการตอกย้ำบาดแผลจากเหตุรุนแรง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กทุกคนเป็นสำคัญ
สุดท้ายนี้ กสม. ขอให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย และเชื่อมั่นว่า สังคมไทยจะเรียนรู้และก้าวผ่านเหตุรุนแรงนี้ได้ เพื่อปกป้องเด็กทุกคนให้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย