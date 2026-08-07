คต.จับมือ สสว. เปิดเกมรุกจัด “Thai Tapioca Nexus 2026” เสริมความแข็งแกร่ง ยกระดับความเชื่อมั่นมันสำปะหลังไทยในตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประกาศความพร้อมจัดงานใหญ่ “Thai Tapioca Nexus 2026” ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2569 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ สสว. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยสู่เวทีการค้าโลก ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ไปจนถึงผู้นำเข้าและผู้ซื้อศักยภาพสูงจากทั่วโลก มุ่งสร้างโอกาสทางการค้า เสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลก
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า งาน “Thai Tapioca Nexus 2026” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มันสำปะหลังไทย เชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากล” (NEXUS TO THE NEXT GLOBAL) เพื่อตอกย้ำศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย ในฐานะแหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ ยา กระดาษ บรรจุภัณฑ์ พลังงาน ตลอดจนอุตสาหกรรมชีวภาพและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแห่งอนาคต พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้สอดรับกับทิศทางการค้าโลกที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางอารดา กล่าวว่า การจัดงานในวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ณ ห้องนภาลัย แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จะมีกิจกรรมไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “มันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลก : เสริมความมั่นคงของอุปทาน สร้างนวัตกรรม เปิดประตูสู่โอกาสการค้า” และหัวข้อ “Shaping the Future of Tapioca: Advances in Breeding, Starch Innovation, Industrial Applications, and Sustainability” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งไทยและต่างประเทศร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง และนำเสนอทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในอนาคต นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอศักยภาพ พัฒนาการและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ สำหรับกิจกรรมในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 จะเป็นกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปแป้งมันสำปะหลัง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ตลอดจนการใช้มันสำปะหลังมาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐานการผลิต และศักยภาพของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย พร้อมต่อยอดสู่ความร่วมมือและโอกาสทางการค้าอย่างยั่งยืน
“Thai Tapioca Nexus 2026 ไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย แต่คือ เวทีสำคัญที่มุ่ง ‘เชื่อมคู่ค้า เชื่อมโอกาส เชื่อมอนาคต’ เพื่อขยายการค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน กรมฯ เชื่อมั่นว่า พลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของโลก” อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าว
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Thai Tapioca Nexus 2026 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02-547-4801 หรือทางอีเมล tapiocadft1@gmail.com