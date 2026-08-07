“จักรภพ” บรรยายตำรวจสารวัตรรุ่น 267 ย้ำเข้าใจประชาธิปไตย รู้เท่าทันโลก ไม่ตกเป็นเครื่องมือผู้ไม่หวังดี

“จักรภพ ” บรรยายตำรวจหลักสูตรสารวัตร รุ่น 267 ย้ำผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต้องเข้าใจประชาธิปไตยและทุกระบอบการปกครอง ยึดคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงและ AI
วันนี้( 6 สิงหาคม )ที่อาคารรัฐสภา นายจักรภพ เพ็ญแข สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 267 จำนวน 172 นาย ในหัวข้อ “ตำรวจกับระบอบประชาธิปไตยและโลกที่เปลี่ยนแปลง” โดยเน้นว่าตำรวจในระบอบประชาธิปไตยต้องเข้าใจหลักการปกครอง พัฒนาการของสังคม และบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาประโยชน์
นายจักรภพกล่าวถึงแนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ ความดี ความงาม และความจริง ก่อนเชื่อมโยงสู่พัฒนาการของระบอบการปกครอง ตั้งแต่คณาธิปไตยจนถึงประชาธิปไตย พร้อมระบุว่าไม่มีระบอบใดสมบูรณ์แบบ ผู้บังคับใช้กฎหมายจึงต้องเรียนรู้ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และผลกระทบของทุกระบบ เพื่อเข้าใจต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
อีกทั้งยังเปรียบเทียบสังคม งานตำรวจ และรัฐสภาเป็น “สวนดอกไม้” ที่มีทั้งส่วนสวยงามและส่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมองเห็นภาพรวม ควบคู่กับการกล้าจัดการปัญหาที่บั่นทอนระบบ พร้อมเตือนว่าตำรวจก็อาจตกเป็นเหยื่อของอิทธิพลหรืออาชญากรรมได้ หากขาดหลักคิดและยอมจำนนต่อแรงกดดัน จึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตลอดการรับราชการ
นอกจากนี้ ยังแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นสำคัญทั้งสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ปัญหาชายแดนภาคใต้และบีอาร์เอ็น สถานการณ์ในเมียนมา แนวคิด Look West ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ปัญหาการย้ายถิ่นและแรงงานต่างด้าว รวมถึงผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่อการทำงานของตำรวจในอนาคต ก่อนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามและเยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในอาคารรัฐสภา
นายจักรภพกล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่งที่ต้องการฝากไว้ไม่ใช่เพียงความรู้ แต่คือ “หลักคิด” ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมรักษาความดี ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดชีวิตราชกา