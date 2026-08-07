รัฐบาลสั่ง กฟภ.เร่งขยายไฟฟ้าเข้า "ปราสาทตาควาย-เนิน 350" ให้เสร็จต้นปี 70 ยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขวัญกำลังใจทหารแนวหน้า

รัฐบาลสั่งการ กฟภ.เร่งขยายเขตไฟฟ้าเข้า "ปราสาทตาควาย-เนิน 350" ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 70 มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังพลแนวหน้า เสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดน
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณปราสาทตาควาย และเนิน 350 เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ก่อนเดินทางรับฟังข้อมูลพื้นที่บริเวณปราสาทตาควาย และเนิน 350
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต 3 ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควาย และเนิน 350 โดยได้บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน 9 พื้นที่ ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 130 ล้านบาท พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติม ระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตร และใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ เส้นทางคมนาคมจากสามแยกลานยางถึงปราสาทตาควาย ระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตร เพื่อส่องสว่าง อำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทาง
ทั้งนี้ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ได้มีข้อสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต 3 เร่งรัดดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงานโดยเร่งด่วน พร้อมกำชับเริ่มดำเนินโครงการภายในปี พ.ศ. 2569 และให้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี พ.ศ. 2570 เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนาย ที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศ