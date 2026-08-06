ควันหลง หลังประชุม ครม.เมื่อวันพุธที่ผ่ามา เจอนักข่าวถามถึง กระแสดีล “เขียว-แดง-ส้ม” โค่นรัฐบาล ทำเอา “หนู-อนุทิน” แทบไปไม่เป็น
แต่ก็ยังทำเป็นอารมณ์ดี ปล่อมมุกว่า...แดง เขียว เอาน้ำแข็งใสใส่ แล้วเอานมคาร์เนชั่นราด.. เยี่ยม...อย่างนี้เลย พร้อมชูนิ้วโป้ง..!
จังหวะนั้น “หนิม” จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินมาพอดี “หนู” เลยบอกว่า "นี่ไง" และเดินไปจับแขน “หนิม”
นักข่าวถาม “น้ำเงินกับแดง” ผสมกันยังลงตัวอยู่มั้ย โดยไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่ม... “หนิม” บอกว่า "ลงตัวครับ กลมกล่อม"
เหมือนกลัวนักข่าวจะไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์ยังหวานชื่น “หนู” เลยเข้าไปกอด “หนิม” โชว์สื่อ แต่สีหน้า “หนู” ดูไม่จริงใจเลยอ่ะ
ขณะที่ “หนิม” ยิ้มเขิน เหมือนจะบอกว่า เรื่องจับขั้ว ย้ายข้างอะไร ผมไม่รู้ ผมไม่มีอำนาจตัดสินใจ
โน่น ต้องไปกอด “ทั่นทักษิณ” โน่น!