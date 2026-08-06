อาลัย "ประกิต อภิสารธนรักษ์" ปิดตำนาน เจ้าพ่อโฆษณาไทย ผู้กล้าท้าชนทุนยักษ์ต่างชาติ

วงการโฆษณาและธุรกิจไทยร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ “ประกิต อภิสารธนรักษ์” ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้สร้างตำนาน “เจ้าพ่อโฆษณาสัญชาติไทย” หลังถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ในวัย 86 ปี
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงการพ้นจากตำแหน่งอันเนื่องจากการถึงแก่กรรมของประกิต ซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวอภิสารธนรักษ์มา ณ ทีนี้ด้วย
เส้นทางและตัวตน “เจ้าพ่อโฆษณาไทย” ประกิต สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2507) และได้รับยกย่องเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศในวาระครบรอบ 75 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เริ่มต้นเส้นทางสายโฆษณาจากแผนกโฆษณาของบริษัท ดีทแฮล์ม ก่อนตัดสินใจสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญให้วงการ ก่อตั้ง "ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง" ในปี พ.ศ. 2521 ยุคที่ตลาดเอเจนซี่ในไทยถูกยึดครองโดยเครือข่ายข้ามชาติ (Network Agency) โดยเริ่มต้นด้วยทีมงานเพียง 7 คน จนสามารถนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สำเร็จภายใต้ชื่อหุ้น "PRAKIT"
ต่อมาประกิตเป็นผู้บุกเบิกเอเจนซี่ไทยสู่ระดับอาเซียน เป็นเอเจนซี่สัญชาติไทยรายแรกๆ ที่มองการณ์ไกล ขยายฐานการทำงานไปสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยเปิดสาขาในเวียดนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ก่อนจะขยายสู่เมียนมาและกัมพูชา
สำหรับผู้ที่รู้จักหรือใกล้ชิดจะทราบดีว่า ประกิตเป็นผู้ที่มีดีเอ็นเอความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังแนวคิดการทำงานที่เน้นความเข้าใจวัฒนธรรมและพฤติกรรมคนไทยอย่างแท้จริง ผสานกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ จนผลงานของบริษัทคว้ารางวัลด้านโฆษณาทั้งในประเทศและระดับโลกมานับไม่ถ้วน
ปรัชญาการทำงานและตัวตนของประกิต จากบทสัมภาษณ์ผ่านสื่อด้านการตลาด ประกิตมักถ่อมตนและย้ำเสมอว่า “โฆษณาที่ดี ไม่ใช่โฆษณาที่สวยหรือเก่งที่สุด แต่คือโฆษณาที่ช่วยให้ลูกค้าขายของได้และสร้างแบรนด์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ประกิตเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สนับสนุนครีเอทีฟรุ่นใหม่ และมุ่งมั่นพิสูจน์ให้เห็นว่า "เอเจนซี่สัญชาติไทย" มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก
เรียกได้ว่า สร้างตำนานให้คนรุ่นหลังได้จดจำไปตราบนานเท่านาน โดยเฉพาะเป็น คนไทยผู้กล้าท้าชนทุนต่างชาติที่วงการโฆษณาจะไม่มีวันลืม.