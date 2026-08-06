วันเกิดกวนอูตรังคึกคัก 'ศาลเจ้ากวนอู หลักสอง' จัดพิธีใหญ่ “โข้กุน” อดีตรองโฆษกรัฐบาลร่วมสืบสานศรัทธา

บรรยากาศการเฉลิมฉลอง วันคล้ายวันประสูติ “กวนอู” ในจังหวัดตรังปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก โดย ศาลเจ้ากวนอูหลักสอง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง ซึ่งถือเป็น ศาลเจ้ากวนอูที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตรัง ได้จัดงานประเพณีประจำปีอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและชาวไทยเชื้อสายจีนที่หลั่งไหลเข้าร่วมงานจำนวนมาก
ตามความเชื่อของชาวจีน วันคล้ายวันประสูติของกวนอู หรือ “กวนอู่เส่งตุ้น” (關羽聖誕 / Guan Yu Sheng Dan) ตรงกับ วันที่ 24 เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติจีน ซึ่งในปี พ.ศ. 2569 ตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม 2569
ภายในงานมีการประกอบพิธีสำคัญหลายรายการ ทั้งการรับพระ การทำพิธีสะเดาะเคราะห์ การถวายเครื่องสักการะ และโดยเฉพาะ พิธี “โข้กุน” ซึ่งเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดในศาลเจ้าจีนภาคใต้มาอย่างยาวนาน
พิธี “โข้กุน”หรือที่ชาวจีนฮกเกี้ยนเรียกว่า “กั๋วจวิน” (犒軍) มีความหมายว่า พิธีเลี้ยงทหารของเทพเจ้า โดยเชื่อว่าเป็นการจัดเครื่องเซ่นคาวหวาน ข้าวปลาอาหาร ผลไม้ และกระดาษเงินกระดาษทอง เพื่อถวายแก่เหล่าทหารสวรรค์และบริวารของเทพเจ้าที่คอยปกปักรักษา
พิธีดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญของศาลเจ้าจีน เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะช่วย เสริมสิริมงคล ปัดเป่าสิ่งไม่ดี และสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ผู้ร่วมพิธีและครอบครัว โดยในปีนี้ทางศาลเจ้ากวนอูหลักสองได้จัดโต๊ะเครื่องเซ่น พร้อมประกอบพิธีตามแบบแผนดั้งเดิมอย่างครบถ้วน โดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
และในปีนี้ ทางศาลเจ้าหมื่นราม จ. ตรัง ได้ส่งตัวแทนมาร่วมฉลองในงานวันเกิดกวนอู ของศาลเจ้าพ่อกวนอู หลักสองในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และถวายเครื่องสักการะแด่องค์เจ้าพ่อกวนอู พร้อมร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมจีนที่อยู่คู่จังหวัดตรังมาอย่างยาวนานพร้อมกับประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมงานอย่างล้นหลาม
ตลอดทั้งวันมีประชาชนทยอยเดินทางมาจุดธูปไหว้ ขอพร และร่วมพิธีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริเวณศาลเจ้าหลักสองเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศรัทธาและความคึกคัก สะท้อนให้เห็นถึงพลังของประเพณีจีนที่ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อสังคมจังหวัดตรังมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับ กวนอู เป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนเคารพนับถือในฐานะสัญลักษณ์แห่ง ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู และความกล้าหาญ จึงได้รับความศรัทธาอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ส่งผลให้ช่วง 1-6 สิงหาคม 69 ศาลเจ้ากวนอูหลักสอง จ. ตรัง เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศรัทธาและความคึกคักอย่างต่อเนื่อง