มท.รับลูกพีมูฟ เคาะวันประชุมนัดสำคัญ 19 ส.ค.นี้ หลังเหตุมวลชนปะทะ อส.บาดเจ็บเล็กน้อย รองปลัดฯ แจงปรับความเข้าใจกันได้

กลุ่มพีมูฟ บุกกระทรวงมหาดไทย จี้แก้ปัญหาที่ดินทำกิน เกิดเหตุชุลมุนดันโล่ อส.จนกระจกแตก มวลชน และ อส. ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ก่อนยุติการชุมนุมหลัง มท.รับลูก เคาะวันประชุมนัดสำคัญ 19 สิงหาคมนี้ ด้าน รองปลัด มท. ยันกระทบกระทั่งกัน แต่ปรับความเข้าใจกันได้
วันนี้ (6 ส.ค.) เวลา 08.10 น. กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และสมัชชาชุมชนคนอยู่กับป่า (สชป.) รวมประมาณ 150 คน นำโดย นายจำนงค์ หนูพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร ขปส. เดินทางมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นหนังสือ และขอหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ 19 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเรียกร้องให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ตามข้อเรียกร้องที่เคยเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ระหว่างรอการประสานงาน กลุ่มผู้ชุมนุมได้ปราศรัยวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย และฝ่ายการเมือง กรณีไม่มีผู้แทนฝ่ายการเมืองออกมารับหนังสือ โดยเห็นว่า ไม่ให้ความสำคัญต่อความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบ หรือแนวทางรองรับสิทธิการอยู่อาศัยในที่ดินสาธารณประโยชน์อย่างถูกต้อง และจัดตั้งกลไกระดับกระทรวงเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมได้ขออนุญาตใช้ห้องน้ำภายในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม
ต่อมา เวลา 09.30-10.25 น.ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกลุ่มได้หารืออย่างไม่เป็นทางการ กับ นายชัยวัฒก ดวงสอดศรี หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวรัตนา สรภูมิ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อนการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยกลุ่มได้เสนอประเด็นสำคัญ ดังนี้
ด้านที่ดินสาธารณประโยชน์ ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ 19 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร, ขอให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิในกรณี ชุมชนทับยาง จังหวัดพังงา ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด, ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการแก้ไขปัญหา ชุมชนไทดำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่อง และพิจารณาปรับเปลี่ยนผู้แทนที่เข้าร่วมดำเนินการ เนื่องจากกลุ่มเห็นว่ามีประเด็นขัดแย้งกับชุมชน, ขอให้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบเอกสารสิทธิในกรณี ชุมชนทับตะวัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และเปิดให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสาธารณะเดิมได้ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ด้านสิทธิและสถานะบุคคล ขอให้เร่งประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคล ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ภายในสัปดาห์ถัดไป, ขอให้เร่งพิจารณารับรองสถานะของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น โดยให้ฝ่ายเลขานุการของกระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดทำระเบียบวาระและกำหนดวันประชุม
ประเด็น ธนาคารที่ดิน กลุ่มแสดงความกังวลต่อแนวคิดเกี่ยวกับการยุบธนาคารที่ดิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กับ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล และขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประสานแนวทางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน
ระหว่างรอการประสานกำหนดวันจัดการประชุม กลุ่มมวลชน ขปส. ได้เข้ามาบริเวณที่จอดรถและโถงทางเดินบริเวณกองกลาง และมีการปลุกระดมและกดดันให้มีการกำหนดวันประชุม
ซึ่ง กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จึงมีการใช้โล่ตั้งเพื่อคุ้มครองสถานที่ แต่กลุ่มมวลชนได้ดันตัวเข้ามา จึงเกิดการชุลมุน และกระทบกระทั่งกันเล็กน้อย จนเป็นเหตุให้กระจกบอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรม แตก จำนวน 2 บาน และมีกลุ่มมวลชน และ อส. ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ต่อมา ฝ่ายการเมือง ได้ประสาน นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อกำหนดวันจัดการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชุมชนในที่สาธารณประโยชน์ของเครือข่ายสลัม 4 ภาค ซึ่งมี กรมที่ดิน เป็นฝ่ายเลขาฯ โดยกำหนดในวันที่ 19 สิงหาคม 2569
โดย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นผู้แทนแจ้งกำหนดการดังกล่าวให้กลุ่มผู้ชุมนุมรับทราบ ซึ่งทางกลุ่มแสดงความพึงพอใจและประกาศยุติการชุมนุมในเวลา 17.00 น. และขอยืนยันว่า มีกระทบกระทั่งกันบ้าง และสามารถปรับความเข้าใจกันได้ เพราะเป็นคนไทยด้วยกัน
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดเตรียมรถเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งมวลชนเดินทางกลับไปยังที่พักพิงชั่วคราวบริเวณสำนักงาน ก.พ.ร. อย่างเรียบร้อย