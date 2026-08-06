กรมทรัพย์สินฯ ผนึก สกสว. จัด “IP x Venture Rise Thailand 2026” ดันนวัตกรรมไทยสู่ธุรกิจ เชื่อมทุน-ต่อยอดรายได้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ สกสว. จัดงาน “IP x Venture Rise Thailand 2026” ระหว่าง 27-29 ส.ค.นี้ โชว์นวัตกรรมกว่า 250 ผลงาน จับคู่ธุรกิจเชื่อมนักวิจัย นักลงทุน และผู้ประกอบการ ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย์และตลาดโลก
วันนี้(6ส.ค.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) แถลงความพร้อมจัดงาน “IP x Venture Rise Thailand 2026 : From Innovation to Income นวัตกรรม สร้างรายได้” เพื่อสร้างเวทีกลางเชื่อมโยงทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัย นวัตกรรม และการลงทุน ผลักดันผลงานของคนไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า โลกยุคใหม่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น เทคโนโลยีการแพทย์ เกษตรสมัยใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ อาหารแห่งอนาคต และเทคโนโลยีสีเขียว การสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่งานวิจัย การคุ้มครองสิทธิ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ไปจนถึงการเชื่อมโยงภาคธุรกิจและแหล่งทุน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุว่า ปีนี้เป็นครั้งแรกที่นำจุดแข็งของงาน IP Fair และ Venture Rise Thailand มารวมกันเป็นเวทีเดียว เปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักลงทุน และเจ้าของผลงานได้พบปะ สร้างเครือข่าย และต่อยอดนวัตกรรมสู่ธุรกิจจริง
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยบูรณาการเครือข่ายกองทุน ววน. หน่วยบริหารทุน อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคธุรกิจ และนักลงทุน เข้ากับระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ไฮไลต์สำคัญของงาน คือ Innovation Showcase จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า 250 ผลงาน จากมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย ภาครัฐ และเอกชน ครอบคลุม 5 กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคต ได้แก่ Health Tech, Agri Tech, AI-Driven Technology, Food Tech และ Clean Tech พร้อมเปิดพื้นที่ Business Matching ให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีพบกับนักลงทุน ผู้ประกอบการ และกองทุน เพื่อสร้างโอกาสการร่วมลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภายในงานยังมี Partner Pavilion รวบรวมนวัตกรรมจากองค์กรชั้นนำ อาทิ ปตท. และเอสซีจี รวมถึงผลงานเด่น เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ย่อยสลายได้ Bio Adults Diaper, อิฐ G-Block ที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต และวัสดุนาโน Carbon Nanotubes (CNT) ขณะที่โซน IP Champion จะจัดแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่นของไทย ทั้งสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
นอกจากนี้ ยังมี IP Services ให้คำปรึกษาเรื่องการจดทะเบียน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การวางกลยุทธ์เชิงธุรกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงเวทีสัมมนาที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้ประกอบการ และ Startup ระดับประเทศและนานาชาติ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการต่อยอดนวัตกรรมสู่ตลาดโลก
ในงานแถลงข่าวยังมีการนำผลงานบางส่วนมาจัดแสดง อาทิ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จากบริษัท ฟีว่า ซิสเท็ม นวัตกรรม Life Science และอาหารแห่งอนาคตจากกลุ่ม ปตท. รวมถึงคาแรกเตอร์ Warbie Yama ที่สะท้อนศักยภาพของทรัพย์สินทางปัญญาไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขยายสู่ตลาดโลก
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเชิญชวนผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิจัย เจ้าของเทคโนโลยี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน IP x Venture Rise Thailand 2026 ระหว่างวันที่ 27–29 สิงหาคม 2569 ณ Hall 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ขยายโอกาสการลงทุน และร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน