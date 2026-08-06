“แม้ว” ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ “พล.ต.ท.ผ่อน” พ่อภริยา “เศรษฐา” แกนนำ พท.-บุคคลสำคัญแห่อาลัย

“ทักษิณ” ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ “พล.ต.ท. ผ่อน” บิดา “พักตร์พิไล ทวีสิน” แกนนำเพื่อไทย-บุคคลหลากวงการร่วมอาลัย
วันนี้ (6 ส.ค.) นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงษ์ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ บุตรสาวและบุตรเขย เดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พล.ต.ท.ผ่อน ปลัดรักษา บิดาของ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยาของ นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทย อาทิ นายภูมิธรรม เวชยชัย, นายชูศักดิ์ ศิรินิล, นางสาวจิราพร สินธุไพร, นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์, นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, นายสรวงศ์ เทียนทอง, นายจักรพงษ์ แสงมณี, นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ และบุคคลสำคัญมาร่วมงาน ณ ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส