“วิโรจน์” ชี้ รบ.ส้ม-แดง-เขียว ไร้ประโยชน์ หาก “ระบอบสีน้ำเงิน” เรืองอำนาจ เปลี่ยนขั้วได้เจอเล่นงานอยู่ดี

แกนนำพรรคส้ม มองข่าวลือสูตรรัฐบาล “ส้ม-แดง-เขียว” ไร้ประโยชน์ หาก “ระบอบสีน้ำเงิน” ยังเรืองอำนาจ ธงคือจัดการให้สิ้นซาก ไม่งั้นเปลี่ยนขั้วได้คงเจอเล่นงานอยู่ดี
วันนี้ (6 ส.ค.) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ข่าวลือสูตรตั้งรัฐบาลใหม่ ส้ม แดง เขียว ว่า มันเร็วเกินไปที่จะคิดถึงเรื่องนี้ ไม่มีประโยชน์ที่จะคิดถึงเรื่องดังกล่าวในเวลานี้ เพราะตราบใดที่ระบอบสีน้ำเงินยังเรืองอำนาจอยู่ การจะไปสลับขั้วทางการเมืองนั้น ไม่มีประโยชน์เลย เพราะจะเจอองค์กรอิสระ เจอเครือข่ายท้องถิ่น ของสีน้ำเงินเล่นงานอยู่ดี ตอนนี้ต้องยอมรับว่า ถ้าเราเชื่อสมมติฐานก่อนว่า ระบอบสีน้ำเงินกัดกินไปที่องค์กรอิสระ กัดกินไปที่ฝ่ายปกครอง กัดกินไปที่ท้องถิ่น แม้ว่าจะเกิดการสลับขั้วทางการเมืองได้จริง ยึดกุมกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย ได้จริง แล้วมีการเปลี่ยนแปลงข้าราชการฝ่ายปกครองได้จริง
“ถามว่า ในส่วนของท้องถิ่นคุณเปลี่ยนแปลงได้เลย หรือไม่ คำตอบคือ ท้องถิ่นมันก็ยังเหมือนเดิม รวมถึง สว. องค์กรที่เป็นบ่อเกิดขององค์กรอิสระ ก็ยังเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิม ต่อให้สลับขั้วหรือเปลี่ยนคู่ เปลี่ยนข้าง ก็ยังจะเจอหมอกพิษสีน้ำเงินเล่นงานอยู่ดี ดังนั้น ธง ของเราตอนนี้ ก็คือ จะต้องจัดการกับระบอบสีน้ำเงินให้สิ้นซากให้ได้ก่อน” นายวิโรจน์ กล่าว
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวลือนี้ตั้งแต่ต้น ใช่หรือไม่ นายวิโรจน์ กล่าวว่า ตนชวนคิดอย่างนี้ดีกว่า ว่า ตราบใดก็ตามที่ระบอบสีน้ำเงินยังผยองเดชอย่างนี้ การจะไปสลับขั้วหรือสลับข้างมันทำอะไรไม่ได้ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปทั้งหมด ท้องถิ่นก็สีน้ำเงิน องค์กรอิสระก็สีน้ำเงิน สว.ก็เป็นสีน้ำเงิน ดังนั้น มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาสลับขั้วสลับข้างอะไรกันตอนนี้