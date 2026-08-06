"เจเศรษฐ์"เปิดจุดบริการน้ำดื่มสะอาด อ.พระประแดง พร้อมกำชับ กปน. ขยายจุดบริการร่วมกับท้องถิ่น สร้างรอยยิ้ม ลดรายจ่ายให้ประชาชน

วันนี้ (6 ส.ค.) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดจุดบริการน้ำดื่มสะอาดฟรี ภายใต้โครงการ “น้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน” ของการประปานครหลวง (กปน.) ณ โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวง และส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย เข้าร่วม
นายเจเศรษฐ์ เผยว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการเข้าถึง “น้ำดื่มสะอาด” โดยกําหนดเป็นนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้การนําของนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและเยาวชนที่ควรเข้าถึงน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับนโยบาย “มหาดไทย ทำทันที Action 5 Plus” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยให้ประชาชน
นายเจเศรษฐ์ ยังได้ชื่นชมการประปานครหลวง ที่นำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเลือกพื้นที่โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานราชการและชุมชนในอำเภอพระประแดง เป็นจุดติดตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด โดยในปัจจุบันได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีตามชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน และหน่วยงานราชการไปแล้วกว่า 167 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำดื่มของประชาชนอย่างแท้จริง
นายเจเศรษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้กำชับให้การประปานครหลวงเร่งรัดขยายจุดบริการไปยังชุมชนเปราะบางและพื้นที่สาธารณะที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก โดยบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกจุดติดตั้งที่มีความแม่นยำและตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ เพื่อสร้างรอยยิ้ม ลดรายจ่าย และเพิ่มความสุขให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและทั่วถึง อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชน