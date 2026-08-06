ศาล ปค.นัดชี้ขาด 11 ส.ค. “เลื่อนหรือไม่เลื่อน” เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เรียกไต่สวนอีกรอบพรุ่งนี้

ลุ้น 11 ส.ค.นี้ ศาล ปค.นัดชี้ขาด “เลื่อนหรือไม่เลื่อน” เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เรียกไต่สวนอีกรอบพรุ่งนี้ หลังทีมก้าวหน้าร้องเกมการเมืองขวางปฏิรูป
วันนี้ (6 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีทีมประกันสังคมก้าวหน้า ที่นำโดย รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อดีตบอร์ดประกันสังคม ฝ่ายผู้ประกันตน พร้อมตัวแทนผู้สมัครบอร์ด สปส.ฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม และสั่งให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 27 ก.ย.เช่นเดิม โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และองค์คณะตุลาการศาลปกครองได้เปิดการไต่สวนฉุกเฉินฝ่ายผู้ฟ้องคดีไปแล้วครั้งหนึ่งในวันดังกล่าวนั้น มีรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (7 ส.ค.) เวลา 10.00 น. องค์คณะได้เรียกไต่สวนอีกครั้ง เพื่อรับฟังข้อมูลจากฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคม รวมทั้งรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายทีมประกันสังคมก้าวหน้า ผู้ฟ้องคดีด้วย ก่อนที่จะได้นำข้อมูลไปพิจารณาวินิจฉัย โดยศาลได้กำหนดออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและรับฟังความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีที่อยู่นอกองค์คณะ ซึ่งจะมีความเห็นที่ไม่ผูกพันต่อการวินิจฉัยขององค์คณะ ในวันอังคารที่ 11 ส.ค.เวลา 10.00 น. ก่อนที่องค์คณะจะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาในเวลา 15:00 น. ของวันเดียวกัน
ทั้งนี้ เหตุผลที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองกลาง เนื่องจากเห็นว่าคำสั่งของศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 69 ให้ทุเลาการบังคับใช้เฉพาะเงื่อนไข “ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนล่วงหน้า” ไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งกระบวนการ ดังนั้น การคณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมสั่งเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเป็นกระทำเกินคำสั่งศาล ใช้คำสั่งศาลเป็นข้ออ้าง ขัดขวางการปฏิรูปประกันสังคม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การเลื่อนเลือกตั้งอย่างไม่มีกำหนดอาจเป็นเกมการเมืองของเครือข่ายผู้มีอำนาจในกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการยื้อการคืนอำนาจให้ผู้ประกันตน