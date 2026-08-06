ก.กลางยึดมติกสถ.ฟัน 5,925 โกงสอบ 97 ราย ลุ้นป.ป.ช. ประกาศบัญชีใหม่พรุ่งนี้ เพิกถอน ก.จว.เส้นตายส.ค.นี้

"วรศิษฎ์" เผย ก.กลาง ยึดมติ กสถ. ฟันคนโกงสอบ 5,925 ราย ส่วน 97 ราย รอ ป.ป.ช. สรุปผลสอบ ก่อนส่งดำเนินคดี จ่อประกาศบัญชีใหม่พรุ่งนี้ แจ้งเพิกถอน ก. จังหวัด ขีดเส้นแล้วเสร็จ 31 ส.ค.
วันนี้ (6ส.ค.) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เปิดเผยว่าที่ประชุม ก.กลาง มีมติยึดตามมติ กสถ.
โดยวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศบัญชีใหม่ผู้ที่ผ่านการสอบ ส่วนคนที่ทุจริตการสอบ จะถูกส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัด ที่มีการบรรจุวันจันทร์นี้ (10 ส.ค.) โดยมีความเห็นตรงกันว่าจาก ก.จังหวัด เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการประชุมก่อนเพื่อที่จะส่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้มีการถอดถอน เสร็จสิ้นภายใน 31 สิงหาคม
ส่วนกรณี 97 ราย ที่สอบผ่านเกณฑ์ แต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้น จะยังมีชื่ออยู่ในประกาศใหม่ โดยมีเงื่อนไข คือ ให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริง ยังอยู่ในการปฎิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไข เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงประสานข้อมูลกับ ป.ป.ช. และตำรวจ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ก็จะดำเนินการต่อในขั้นต่อไป ซึ่งไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้ แต่จะทำให้เร็วที่สุด เพราะแต่ละที่จะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวไม่เหมือนกัน
ส่วนกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิที่จะไปฟ้องต่อศาลปกครอง หรือไม่นั้น นายวรศิษฎ์ ยืนยัน กสถ. และ ก.กลาง ทำงานบนข้อเท็จจริงและสามารถพิสูจน์ได้ ผู้ที่ถูกถอดถอน เลขาฯ จะส่งตัวหลักฐานและวิธีการแนวปฏิบัติ ไปให้ทั้ง ก.จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะทำการถอดถอนไปให้ทราบด้วย
ส่วนการเตรียมพร้อมรับมือหากถูกฟ้องร้อง กรมส่งเสริมการปกครองส่สนท้องถิ่น จะมีการตั้งทีมเพื่อติดตามเรื่องนี้ด้วย
นายวรศิษฎ์ ยืนยันว่าทุกอย่างทำงานบนข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนหากฟ้องไปแล้วผู้ที่ถูกดำเนินการชนะคดี ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการคืนตำแหน่ง นายวรศิษฎ์ ระบุว่า ขออย่าไปเพิ่งไปมองจุดนั้น ขอให้เอาตรงนี้ก่อน ย้ำว่าพบผู้ที่มีคะแนนผิดปกติจริง
ทั้งนี้ จะมีการส่งคู่มือแนวปฏิบัติไปให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีหลักยึด หลักพิง ไม่ได้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวในการทำหน้าที่
ขณะที่การประชุมที่ใช้เวลายาวนานนั้น เนื่องจากมีบางประเด็นที่ประชุมเห็นในประเด็นข้อกฎหมายที่มีแตกต่างกัน จึงใช้เวลาในการหาข้อตกลงร่วมกัน
สำหรับ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. จะเป็นผู้รับจบในเรื่องนี้หรือไม่ เนื่องจากเข้าไปให้ถ้อยคำกับตำรวจสอบสวนกลาง นายวรศิษฐ์ ตนไม่ทราบ เพราะไม่ใช่อธิบดี ในส่วนนี้ตำรวจก็ดำเนินการอยู่ แต่ยืนยันว่าเราไม่ปกป้องใครแน่ ๆ หักข้อเท็จจริงปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใด ไม่ว่าจะใหญ่กว่าอธิบดีหรือใครก็แล้วแต่ ก็จะจัดการทั้งหมด