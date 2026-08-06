พีมูฟปะทะเดือด อส.! หน้า มท. เจ็บ 3 หลังติดตามทวงคืน “โฉนดชุมชน” ยังตึงเครียดปักหลักชุมนุมต่อ

เดือดหน้ามหาดไทย! พีมูฟปะทะเจ้าหน้าที่ อส. ระหว่างติดตามทวงคืน “โฉนดชุมชน” เจ็บ 3 ราย สถานการณ์ยังตึงเครียด คงปักหลักชุมนุมต่อ จนท.เพิ่มกำลังเข้ม
วันนี้ (6 ส.ค.) เมื่อเวลา 15.40 น. เกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน (อส.) กับกลุ่มผู้ชุมนุมขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย ระหว่างการติดตามข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการผลักดันนโยบายโฉนดชุมชน ส่งผลให้มีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 3 ราย ขณะที่บรรยากาศในพื้นที่ยังคงตึงเครียด
รายงานเบื้องต้นระบุว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บรายแรก มีอาการบวมบริเวณมือ หลังถูกโล่กำบังของเจ้าหน้าที่ อส. กระแทก รายที่สอง ถูกเศษกระจกจากประตูอาคาร บาดบริเวณขา และรายที่สาม ได้รับบาดเจ็บบริเวณท่อนแขน จากการกระแทกกับรั้วเหล็กและโล่กำบังของเจ้าหน้าที่ โดยผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้รับการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
ก่อนเกิดเหตุ กลุ่มพีมูฟได้ปักหลักชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อทวงถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการผลักดันนโยบายโฉนดชุมชน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลในประเด็นดังกล่าว
ทั้งนี้ ก่อนหน้าการปะทะ พีมูฟได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 4 เรื่อง “โฉนดชุมชน” ระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าดำเนินการภายใน 1 เดือน พร้อมยุติการคุกคามประชาชนในพื้นที่โฉนดชุมชน และเร่งรัดการทำงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษากำหนดแนวทาง มาตรการ และกระบวนการจัดที่ดินทำกินในรูปแบบโฉนดชุมชน หลังระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนถูกยกเลิกในรัฐบาลชุดก่อน จนส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณกระทรวงมหาดไทย ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงปักหลักติดตามข้อเรียกร้อง และสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด