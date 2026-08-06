“มิน ออง ไลง์” ชูยุทธศาสตร์แลนด์บริดจ์-ท่าเรือทวาย หนุนนักธุรกิจไทยลงทุนเมียนมา ขอมั่นใจ กม.เชื่อวินทั้งคู่

ปธน.เมียนมา เยือนไทย ชูยุทธศาสตร์แลนด์บริดจ์-ท่าเรือทวาย หนุนนักธุรกิจไทยลงทุนเมียนมา ขอมั่นใจมีกฎหมายคุ้มครอง เชื่อ “เทคโนโลยี-เงินลงทุน-ประสบการณ์” วิชันไทย ช่วยวิน-วินสองฝ่าย
วันนี้ (6 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.45 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายมิน ออง ไลง์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กล่าวในงาน Thailand-Myanmar Business Forum 2026 ว่า ตนขอขอบคุณและขอความสวัสดีอันเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย ผู้แทนรัฐบาล นักธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้เข้าร่วมประชุมในฟอรัมธุรกิจเมียนมา-ไทย ที่จัดขึ้นในวันนี้ และในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ ไทยถือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ถือเป็นมิติใหม่ที่จะช่วยให้เราสามารถเพิ่มพูนและผ่านพ้นเศรษฐกิจโลก ในปัจจุบันเมียนมาและไทยไม่เพียงแต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านมีแนวชายแดนที่ติดต่อทั้งทางบกทางทะเล แต่ยังเป็นมิตรแท้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมายาวนานถึง 78 ปี ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งสองประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญ
ทั้งนี้ เมียนมาและไทยตั้งแต่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในหลายสาขา โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของสองประเทศ
นายมิน ออง ไลง์ กล่าวว่า สองประเทศได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ขอขอบคุณประเทศไทยในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนในฐานะมิตรภาพที่แท้จริงและให้ความเข้าใจต่อประเทศเมียนมาในฐานะประเทศที่มีชายแดนติดต่อกัน เมียนมาและไทยร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการขยายความร่วมมืออีกหลายด้าน ขณะที่การค้าชายแดนระหว่างเมียนมาและไทยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งทาง จ.เมียวดี อ.แม่สอด อ.ท่าขี้เหล็ก และ อ.แม่สาย เป็นเส้นเลือดใหญ่การค้าไทยและเมียนมา ปัจจุบันไทยถือเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ อันดับ 5 ในประเทศเมียนมาอย่างยาวนานในภูมิภาคนี้ โดยมีโครงการลงทุนรวม 103 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นายมิน ออง ไลง์ กล่าวอีกว่า ตำแหน่งที่ตั้งของเมียนมาได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ ตั้งอยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่เชื่อมทางบกแลนด์บริดจ์ ที่สำคัญ สำหรับการคมนาคมทางทะเล เมียนมากำลังพัฒนาโครงการสำคัญ โดยเฉพาะโครงการเดินเรือน้ำลึกท่าเรือทวาย ซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด และเป็นจุดส่งออกสินค้าใกล้ที่สุดกับไทย ซึ่งเป็นประตูไปสู่เอเชียใต้ จึงขอเชิญชวนนักธุรกิจไทยให้ความมั่นใจในการเข้ามาลงทุน เรามุ่งมั่นส่งเสริมการลงทุนจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเราจะคุ้มครองการลงทุนในเมียนมา ซึ่งทุกการลงทุนภายในประเทศเมียนมาได้บังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 4 ฉบับอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการค้าและอำนวยความสะดวกในการไหลเวียนของสินค้า รัฐบาลได้ดำเนินการทางเศรษฐกิจหลายด้าน เช่น การลงทุนในด้านยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ รวมถึงการฟื้นความร่วมมือธุรกิจในภูมิภาคเรากำลังปรับกระบวนการทำงานไปสู่ระบบ จึงขอเชิญชวนนักธุรกิจไทยที่สนใจเข้าร่วมลงทุน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในวันนี้จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
“ผมเชื่อมั่นว่า หากนำข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมา มาผสานเข้ากับเทคโนโลยี เงินทุน และประสบการณ์การบริหารจัดการของนักธุรกิจไทย เราจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบ Win-Win ที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายอย่างมั่นคง ขออวยพรให้มิตรภาพระหว่างนักธุรกิจของทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และขอให้ผลลัพธ์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นำพาความสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทุกท่าน ขอบคุณมากครับ” นายมิน ออง ไลง์ กล่าว