ปชน.ค้านรบ.ต้อนรับ “มิน ออง ไลง์” ชี้เชิดชูผู้นำรบ.ทหารสะท้อนโยงระบอบอำนาจนิยม บั่นทอนภาพลักษณ์ปชต.

พรรคสมค้านต้อนรับ “มิน ออง ไลง์” ในฐานะแขกรบ. เรียกร้องรัฐสภา-รบ.ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ทบทวนการเชิญร่วมกิจกรรมรัฐในอนาคต เสนอ 6 มาตรการแก้ปัญหาเมียนมา-ชายแดน ชี้การเชิดชูผู้นำรบ.ทหารสะท้อนความเชื่อมโยงระบอบอำนาจนิยม และบั่นทอนภาพลักษณ์ปชต.ไทย
วันนี้ (6ส.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่รัฐสภา นายอนุสรณ์ ธรรมใจ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน (ปชน.) พร้อมด้วยนายศิรชัช ตรีวิศวเวทย์ คณะทำงานโครงการเครือข่ายประชาธิปไตยอาเซียนเพื่อสันติภาพ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน แถลงคัดค้านการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ พล.อ.อาวุโส มิน ออง ไลง์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในฐานะแขกของรัฐบาล พร้อมเรียกร้องให้รัฐสภาและรัฐบาลไทยทบทวนท่าทีต่อรัฐบาลทหารเมียนมา
นายอนุสรณ์เสนอข้อเรียกร้อง 6 ประการ ได้แก่ ขอให้ประธานรัฐสภาออกแถลงการณ์ยืนยันจุดยืนด้านสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศ และฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียน พร้อมปฏิเสธการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมา
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหรือระงับการเชิญ มิน ออง ไลง์ เข้าร่วมกิจกรรมระดับรัฐในอนาคต เพื่อไม่ให้ไทยถูกมองว่าเป็นผู้สร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลทหารเมียนมา พร้อมเสนอให้ไทยสนับสนุนเฉพาะกระบวนการสันติภาพที่จริงใจ และจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยในเมียนมา โดยมีตัวแทนจากรัฐสภา รัฐบาลไทย รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) กลุ่มชาติพันธุ์ ภาคประชาสังคม และองค์กรสิทธิมนุษยชน ร่วมผลักดันความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการเจรจาอย่างเป็นธรรม
นายอนุสรณ์ยังเสนอให้รัฐบาลไทยกำหนดกรอบเวลาเรียกร้องต่อรัฐบาลเมียนมาในการแก้ปัญหายาเสพติด สงครามชายแดน สแกมเมอร์ การค้ามนุษย์ การปล่อยสารพิษลงแม่น้ำ และหมอกควันข้ามแดน รวมถึงเปิดทางให้ไทยเข้าตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการทูตที่สามารถประสานกับกองกำลังชาติพันธุ์ และเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายประชาธิปไตยอาเซียนเพื่อสันติภาพ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านนายศิรชัชกล่าวว่า การที่รัฐบาลไทยเลือกจับมือและเชิดชูผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา สะท้อนความเชื่อมโยงของระบอบอำนาจนิยม และบั่นทอนภาพลักษณ์ประชาธิปไตยของไทย โดยอ้างรายงานของ Justice For Myanmar (JFM) ที่ระบุว่าไทยเป็นช่องทางสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาทั้งด้านการเงิน การจัดซื้ออาวุธ รายได้จากก๊าซธรรมชาติ และการฟอกเงินผ่านอสังหาริมทรัพย์ในไทย
นายศิรชัชเตือนว่า หากรัฐบาลไทยยังเดินหน้าสานสัมพันธ์กับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรม ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคอาเซียน