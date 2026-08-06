ปธ.วุฒิฯเตรียมรับ "มิน ออง ไลง์" สานสัมพันธ์นิติบัญญัติ แก้อาชญากรรมข้ามชาติ หนุนการค้าชายแดน

ประธาน สว. เตรียม ต้อนรับ "มิน ออง ไลง์" สานความสัมพันธ์ ฝ่ายนิติบัญญัติ ขับเคลื่อน แก้ปัญหา อาชญากรรมข้ามชาติ ส่งเสริมการค้าชายแดน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ (7 ส.ค.) เวลา 10.50 นาฬิกา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา มีกำหนดการ ให้การรับรอง พลเอกอาวุโส มิน ออง ไลง์ (H.E. U Min Aung Hlaing) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล
โดยการพบปะหารือกับผู้นำระดับสูงและฝ่ายนิติบัญญัติของไทย ในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ ทั้งทางด้าน ความสัมพันธ์ทวิภาคี ที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมา ร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ เดินหน้าในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทั้งสองประเทศ เช่น ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมือชายแดน และการค้าชายแดน และในกรอบความร่วมมือภูมิภาคจะมีการพูดคุยถึงบทบาทของเมียนมาในกรอบความร่วมมืออาเซียน