สส.บุรีรัมย์ ชมเปาะ ยุค "อนุทิน" สินค้าเกษตรราคาพุ่ง ทั้งปาล์ม - ยางพารา เร่งเดินหน้าลดต้นทุนปุ๋ยช่วยเกษตรกร

สุดปลื้ม! "รุ่งโรจน์" ชมยุค "อนุทิน" ดันสินค้าเกษตรราคาสูง ทั้ง ปาล์ม - ยาง ราคาพุ่งขึ้น สะท้อนความทุ่มเทแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าลดต้นทุนปุ๋ยช่วยเกษตรกร
นายรุ่งโรจน์ ทองศรี รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณที่ในยุคของนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี สินค้าเกษตร ข้าว ยางพารา ปาล์ม มีราคาที่สูงขึ้น ว่า ในยุคของของท่านอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นราคายางแต่ก่อนกิโลกรัมละ 30-40 บาท แต่วันนี้ขึ้นมา 60-80 บาท หรือแม้แต่ปาล์มทะลาย เมื่อก่อนราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.90-2 บาทกว่าๆ ขณะที่วันนี้ราคาขึ้นไปถึง 8.20 - 9.60 บาท และสินค้าที่พี่น้องประชาชนปลูกมากอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสำปะหลังที่เราประสบปัญหาอย่างหนัก กิโลกรัมละ 1.90 -2.10 บาท
"พอท่านอนุทินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี เรามีการควบคุมโดยเฉพาะในเรื่องของชายแดน ทำให้ของที่ไม่ถูกต้องเข้ามาไม่ได้วันนี้พี่น้องที่ปลูกมันสำปะหลังราคาอยู่ที่ 3 - 4 บาท หรือแม้แต่ข้าวก็เช่นเดียวกัน หรือพูดรวมๆว่าวันนี้ตั้งแต่ท่านอนุทินมาเป็นนายกฯ ไม่กี่เดือน เราจะเห็นราคาสินค้าการเกษตรปรับตัวขึ้นมาสูงมาก แสดงให้เห็นด้วยความทุ่มเท ความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของเรา โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่ให้ความสำคัญสูงสุด และมุ่งเน้นที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งอันนี้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้องยอมรับและชมเชยท่านนายกฯ" นายรุ่งโรจน์กล่าว
รองประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางภาครัฐยังมีนโยบายอีกว่า ทำอย่างไรถึงจะลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ย ซึ่งแต่ก่อนเราใช้ปุ๋ยแบบรวม จะทำอย่างไรที่จะให้เป็นปุ๋ยเป็นชนิด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพดิน และพื้นที่ ซึ่งกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร อยากให้สินค้าได้ราคาที่สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากขึ้น