"โรม" จี้ปมสินบนพนันออนไลน์ 40 ล้าน จ่อถามรองจเรตำรวจฯ ทำไม "นายคิว" คุม 4,000 เว็บพนัน ถึงลอยนวลไร้หมายจับ

"รังสิมันต์" จี้ ปมสินบน 40 ล้าน จ่อถาม รองจเรตำรวจแห่งชาติ ทำไม "นายคิว" คุมเว็บพนัน 4,000 เว็บ ถึงลอยนวลไร้หมายจับ พร้อมตั้ง 2 ปมสงสัย "ไชยชนก" แจ้งความเท็จ หรือเจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 6 ส.ค.นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมของกมธ.วันนี้ว่ามีวาระติดตามในหลายเรื่อง โดยในช่วงเช้าวันนี้ เราจะมีการพิจารณาต่อเนื่องในคดีสินบน 40 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี
นายรังสิมันต์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ พล.ต.ท. ไตรรงค์ ผิวพรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจแห่งชาติ จะเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดี และน่าจะได้ทราบกันว่า "นายคิว" ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นผู้ดูแลเว็บพนันจำนวน 4,000 เว็บไซต์ ซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกหรือดำเนินคดีอะไรเลย แม้ว่าจะมีการออกหมายเรียกทุกคนยกเว้นนายคิว ตอนนี้คำถามที่สังคมกำลังสงสัยคือ สาเหตุเกิดจากอะไร โดยตนมีข้อสันนิษฐาน 2 ข้อ เกี่ยวกับการที่นายไชยชนก ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ที่กลองปราบ คือ 1 นายไชยชนกร้องทุกข์กล่าวโทษเท็จกล่าวหานายคิว หรือ 2 ไม่ใช่การร้องทุกข์เท็จ แต่เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนายคิว สามารถใช้ชีวิตอย่างสบายอยู่ในเมืองไทยได้โดยที่ไม่โดนออกหมายเรียก ไม่ถูกออกหมายจับ ไม่มีการดำเนินการอะไร และสุดท้ายเรื่องนี้ก็จะล่องหนอยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อไป