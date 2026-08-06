“เจเศรษฐ์” รุดลงพื้นที่ตลาดบ้านไร่ทันที ร่วมอำนวยการภารกิจระงับเหตุเพลิงไหม้ เคียงข้างเจ้าหน้าที่

เมื่อเวลาประมาณ 22.50 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2569 เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน บริเวณตลาด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระดมกำลังเข้าระงับเหตุอย่างเต็มกำลัง
ทันทีที่ได้รับรายงาน ด้วยความเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ได้เดินทางออกจากบ้านพักในจังหวัดอุทัยธานีไปยังจุดเกิดเหตุในทันที เพื่อร่วมอำนวยการภารกิจระงับเหตุเพลิงไหม้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมกำชับให้เร่งควบคุมเพลิงโดยเร็วที่สุด และป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังบ้านเรือนและอาคารข้างเคียง เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
นายเจเศรษฐ์ได้ร่วมติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย และกำชับให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 01.20 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมด และดำเนินการตรวจสอบจุดความร้อน เพื่อป้องกันการปะทุซ้ำ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความเสียหายโดยละเอียด รวมถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วน