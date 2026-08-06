รัฐบาลสั่งตรวจมหาวิทยาลัย ปมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติ เช็กเข้มทุกหลักสูตร-เส้นทางวีซ่า ย้ำพบผิดดำเนินคดีทันที

รัฐบาลเร่งตรวจสอบกรณีมหาวิทยาลัยถูกตั้งข้อสังเกตรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติ สั่งเช็กทุกหลักสูตรและเส้นทางขอวีซ่า ปิดช่องโหว่ที่อาจกระทบมาตรฐานอุดมศึกษาไทย ย้ำพบผิดดำเนินการตามกฎหมายทันที ไม่มีข้อยกเว้น
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจมีพฤติการณ์รับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทย
การตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ และการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภท ทั้งหลักสูตรปริญญา (Degree) และหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญา (Non-degree) พร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษา ตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือ หากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานที่กำหนด รัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น