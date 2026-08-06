รองนายกฯ ศุภจี ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและสมพระเกียรติ

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 1/2569
โดยมีนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมประชุม โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้รายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้แก่ พระเมรุมาศ ซ่างและหอเปลื้อง พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ทับเกษตรและทิม พลับพลายกสนามหลวง อาคารมหาดเล็กและอาคารบริการ และสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้แก่ พลับพลายกหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ พลับพลายกวัดพระเชตุพนฯ และเกยลา รวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบ และงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาศ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2569 ส่วนความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ต่อไป สำหรับการจัดสร้างพระโกศจันทน์ หีบพระบรมศพไม้จันทน์ พระโกศพระบรมอัฐิ (ผอบบรรจุพระบรมอัฐิ และพระถ้ำศิลาลองใน) เครื่องสังเค็ด จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2569
เวลา 14.30 น. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 1/2569 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรม พระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้แก่ การปรับส่วนยอดพระเมรุมาศ ให้เป็น “พระสัปตปฎลเศวตฉัตร” (ฉัตรขาว 7 ชั้น) สอดคล้องกับพระอิสริยยศ ปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็น “สีแดงอิฐ” ซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติ (วันพฤหัสบดี) หน้าบัน อัญเชิญอักษร “พระนามาภิไธย พ.ภ.” ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง โดยเน้นการใช้เฉดสีหลักเป็น “สีส้ม" ซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติ หลังคาพระจิตกาธาน ปรับรูปแบบเป็น “หลังคาซ้อน 7 ชั้น” ให้สอดรับกับพระสัปตปฎลเศวตฉัตร และการกำหนดระดับความสูงของสะพานเกรินให้สัมพันธ์กับราชยานที่ใช้ในการเทียบในพระราชพิธี ส่วนภูมิสถาปัตยกรรม คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติ แสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมาย ผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตร สะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผน โครงการเพื่อนพึ่ง (ภา) สื่อถึงพระกรุณาธิคุณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและราษฎรผู้ยากไร้ และอัตลักษณ์ความเป็นทหาร สื่อถึงระเบียบวินัยและความเข้มแข็ง ผ่านการออกแบบสระโบกขรณีที่มีผิวน้ำเรียบนิ่ง เพื่อสะท้อนภาพพระเมรุ แสดงถึงความสงบมั่นคง และเป็นระเบียบอันงดงาม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศฯ และแผนการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบฯ เพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ทั้งนี้การดำเนินการต่าง ๆ รัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ต่อไป
จากนั้น เวลา 15.30 น. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่ 1/2569 ที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง โดยจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ และนิทรรศการพระเมรุมาศ ศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ พร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการฯ