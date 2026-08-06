นับถอยหลัง SDX 2026 ! พม.ชวนร่วมมหกรรมพัฒนาสังคมใหญ่ที่สุดของประเทศ ชูพื้นที่คนพิการระดับชาติครั้งแรกในไทย

พม.พร้อมจัดงาน มหกรรมพัฒนาสังคมใหญ่ที่สุดในไทย 21–23 ส.ค. 2569 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดพื้นที่ด้านคนพิการระดับชาติครั้งแรก ชูนวัตกรรม Universal Design สิทธิสวัสดิการและการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม เข้าชมฟรี
วันที่ 6 สิงหาคม 2569 นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เชิญชวนประชาชนร่วมงาน Social Development Expo 2026 หรือ SDX 2026 มหกรรมด้านการพัฒนาสังคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายใต้แนวคิด “Co-Creating a Better Society: ร่วมสร้างสังคมไทย เพื่อคนทุกวัยไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 21–23 สิงหาคม 2569 ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือการเปิดพื้นที่ด้านคนพิการในรูปแบบมหกรรมระดับประเทศเป็นครั้งแรกของไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย องค์การคนพิการแต่ละประเภท และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อร่วมออกแบบสังคมแห่งอนาคตที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
ภายในพื้นที่จะจัดนิทรรศการและกิจกรรมเชิงประสบการณ์ เชื่อมโยงการพัฒนาทุนมนุษย์ สิทธิ และสวัสดิการอย่างครอบคลุม พร้อมนำเสนอ 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ บทบาทขององค์การคนพิการในการยกระดับคุณภาพชีวิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงของคนพิการ และทิศทางการพัฒนางานด้านคนพิการของประเทศไทย
“พื้นที่ทั้งหมดจะออกแบบตามหลัก Universal Design เพื่อให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงและร่วมกิจกรรมได้อย่างเท่าเทียม” นายกันตพงศ์กล่าว
งาน SDX 2026 ยังประกอบด้วยเวทีปาฐกถาพิเศษ เวทีเสวนานโยบาย การประชุมวิชาการ การแสดงผลงานของภาคีเครือข่าย นิทรรศการเชิงประสบการณ์ หรือ Interactive Exhibition พื้นที่ทดลองนวัตกรรม หรือ Co-Creation Space และ Service Clinic ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการ และบริการของภาครัฐอย่างใกล้ชิด
สำหรับพื้นที่จัดแสดงแบ่งเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ Co-Protect: Social Protection นำเสนอระบบคุ้มครองและการสร้างหลักประกันทางสังคม, Co-Develop: People & Opportunities มุ่งพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัย และ Co-Create: Innovation & Partnership นำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบความร่วมมือใหม่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคม