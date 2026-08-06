เลขาฯ กอ.รมน. ติง “ทวี” เสนอยุบ กอ.รมน. ชี้ควรดูงานพื้นที่จริงก่อน อย่าใช้คดีการเมืองทำคนทำงานเสียกำลังใจ

วันนี้(6 ส.ค.)พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เปิดเผยถึงกรณี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เสนอความเห็นให้ยุบ กอ.รมน.ว่า เป็นข้อเสนอที่ควรพิจารณาอย่างรอบด้าน และไม่ควรมองหน่วยงานความมั่นคงเพียงมิติการเมือง
พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า กอ.รมน.ไม่ได้ทำงานเฉพาะด้านความมั่นคงแบบเดิม แต่มีบทบาทประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งสถานการณ์ชายแดน ภัยพิบัติ น้ำท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว การช่วยเหลือประชาชน และการดูแลความปลอดภัยในระดับพื้นที่ หลายภารกิจเป็นงานเบื้องหลังที่ไม่ปรากฏเป็นกระแส แต่เจ้าหน้าที่ลงมือทำจริงในภาวะวิกฤต
สำหรับข้อวิจารณ์เรื่องงบประมาณ กอ.รมน. 5,737,390,300 บาทนั้น พล.อ.ชัยพฤกษ์ชี้แจงว่า งบดังกล่าวประกอบด้วย 7 แผนงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ งบบุคลากรภาครัฐ 766,333,400 บาท งบแก้ไขปัญหาอื่น ๆ 615,809,100 บาท และงบยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 4,355,247,800 บาท ซึ่งเป็นงบก้อนใหญ่ที่สุด
พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า งบจังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่เป็นงบตามสิทธิด้านกำลังพลและงบดำเนินงาน ที่เหลือเป็นงบเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของกำลังพล รวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย จึงไม่ควรสรุปว่าเป็นงบที่ไม่มีเหตุผล โดยไม่ดูภารกิจจริงและบริบทของพื้นที่
ทั้งนี้ กำลังพลประจำของ กอ.รมน.มีข้าราชการประจำ 127 คน พนักงานราชการ 163 คน และลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ส่วนที่เหลือเป็นกำลังพลที่มาช่วยราชการจากเหล่าทัพ ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ซึ่งช่วยประหยัดงบบุคลากรในการปฏิบัติงานได้จำนวนมาก
“การวิจารณ์หน่วยงานทำได้ แต่ควรอยู่บนข้อมูลครบถ้วน หากจะปรับปรุงก็ควรเสนอแนวทางให้ชัด ไม่ใช่สรุปปลายทางเพียงคำว่ายุบ เพราะเจ้าหน้าที่จำนวนมากทำงานร่วมกับจังหวัด ทหาร ตำรวจ พลเรือน และชุมชนในพื้นที่เสี่ยง” พล.อ.ชัยพฤกษ์กล่าว
ส่วนกรณีมีการหยิบยกคดีลอบยิง ส.ส.พรรคประชาชาติมาเชื่อมโยงกับการวิจารณ์ กอ.รมน.นั้น พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า คดีอาญาควรเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน อัยการ และศาลพิจารณาตามพยานหลักฐาน ไม่ควรนำเหตุรุนแรงหรือความสูญเสียของประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อโจมตีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยรวม
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ยังตั้งข้อสังเกตว่า พ.ต.อ.ทวีเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายช่วง ทั้งในฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง หากเห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ควรเสนอแนวทางแก้ไขตั้งแต่ช่วงที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง เพราะการออกมาพูดภายหลังเมื่อพ้นตำแหน่งแล้ว ย่อมทำให้สังคมตั้งคำถามว่าเป็นข้อเสนอเพื่อปฏิรูปจริง หรือเป็นประเด็นทางการเมือง
“สิ่งที่ควรทำคือประเมินบทบาท กอ.รมน.อย่างเป็นธรรม จุดใดซ้ำซ้อนก็ปรับ จุดใดต้องเพิ่มประสิทธิภาพก็แก้ แต่ไม่ควรทำให้คนทำงานเพื่อประเทศเสียกำลังใจจากวาทกรรมทางการเมือง เพราะสุดท้ายผู้ได้รับผลกระทบคือประชาชนในพื้นที่” พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าว