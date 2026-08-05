“มท.3” ผนึก “ปภ.-ท้องถิ่น”ย้ำ ภัยพิบัติยุคใหม่รุนแรงและซับซ้อนกว่าเดิม ยกระดับความพร้อมรับมือทุกวิกฤต

วันนี้(5 ส.ค.)นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาภายใต้โครงการ “การบริหารท้องถิ่นเพื่อรับมือทุกวิกฤตในโลกปัจจุบัน (Local Government Ready for Every Crisis Today)” พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ประสานพลัง ปภ. และท้องถิ่น สู่ยุทธศาสตร์การรับมือภัยพิบัติยุคใหม่” ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาความมั่นคง ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ดังนั้น การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประเทศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ภัยพิบัติในวันนี้ไม่เหมือนในอดีต แต่มีความรุนแรงมากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น และเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น การบริหารจัดการภัยพิบัติจึงไม่สามารถใช้วิธีการเดิมได้อีกต่อไป ทุกหน่วยงานต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการวางแผน การแจ้งเตือน การสั่งการ และการช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
นายเจเศรษฐ์ ย้ำว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เข้าใจบริบทของพื้นที่ สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่ได้มีหน้าที่เพียงการจัดบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นผู้นำในการสร้างความพร้อม สร้างความเชื่อมั่น และดูแลความปลอดภัยของประชาชนในทุกสถานการณ์ โดยการทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ
พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพร้อมของท้องถิ่น ทำให้เมื่อเกิดเหตุสามารถประสานงานกับ ปภ. ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“เมื่อเกิดภัย เราไม่ควรเริ่มต้นจากศูนย์ แต่ทุกพื้นที่ต้องมีความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมคน เตรียมเครื่องมือ และเตรียมองค์ความรู้ คือการลดความสูญเสียที่ดีที่สุด และสิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและปลอดภัย” นายเจเศรษฐ์ กล่าว
ด้วยเหตุนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยสมัยใหม่ พร้อมเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมถึงระบบบัญชาการเหตุการณ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน และพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ในตอนท้าย นายเจเศรษฐ์ แสดงความเชื่อมั่นว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับมือกับทุกวิกฤตในอนาคต ก่อนประกาศเปิดการอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการ พร้อมอวยพรให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านประสบความสำเร็จในการนำองค์ความรู้ไปต่อยอด เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ