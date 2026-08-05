BEDO จัด “BIO TRADE CONNECT 2026” จับคู่ธุรกิจ ดันผลิตภัณฑ์ชีวภาพชุมชนสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

BEDO จัดกิจกรรม “BIO TRADE CONNECT 2026” เชื่อมชุมชนผู้ผลิตสินค้าจากทรัพยากรชีวภาพกับภาคเอกชน จับคู่เจรจาธุรกิจ ขยายช่องทางการตลาด ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด Nature Positive
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดกิจกรรม “BIO TRADE CONNECT 2026” เพื่อเชื่อมโยงชุมชนผู้ผลิตสินค้าจากทรัพยากรชีวภาพกับผู้ประกอบการภาคเอกชน สร้างโอกาสทางการตลาด ขยายช่องทางการจำหน่าย และยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
นางสาวอาภามาศ จันทร์เมฆา รองผู้อำนวยการ BEDO กล่าวว่า BEDO ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างรายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในระยะยาว
ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการผลักดันนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างสมดุล
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งเวทีเสวนาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพสู่ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การแบ่งปันประสบการณ์จาก ลีนา นาคะวิโรจน์ เจ้าของ TikTok “สาวใต้ปลูกต้นไม้” การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็น Product Champion และกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจแบบตัวต่อตัวระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการจากห้างโมเดิร์นเทรด แพลตฟอร์มออนไลน์ และภาคธุรกิจ
BEDO คาดว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างชุมชนและภาคเอกชน อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศให้เติบโตบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน