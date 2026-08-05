“ดีลเขียว-แดง” หลอน “อนุทิน” ไม่ยุบ ป.ย.ป.แถมตั้ง “บอดี้การ์ดตระกูลชิน” นั่ง ผอ.

“อนุทิน” ผวา “ดีลเขียว-แดง” แผลงฤทธิ์ จากที่เคยสั่งการให้ “ปกรณ์” เตรียมยุบ ป.ย.ป. มรดก “ลุงตู่” หน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของ “รองนายกฯ ยศชนัน” รีบกลับลำทันที แถมตั้ง “บอดี้การ์ดตระกูลชิน” ขึ้นเป็น ผอ.ป.ย.ป. อีกต่างหาก
พลันที่ ครม.มีมติแต่งตั้ง “พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย” หรือ “ผู้กำกับหนุ่ย” เจ้าของฉายา “บอดี้การ์ดตระกูลชิน” จากรองผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เป็นผู้อำนวยการ ป.ย.ป. ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ของสำนักนายกรัฐมนตรี เทียบเท่า ปลัดกระทรวง ระดับ 11
ชื่อของสำนักงาน ป.ย.ป. ก็กลับเข้ามาอยู่ในกระแสอีกครั้งหลัง จากเงียบหายจนแทบถูกลืมไปแล้ว
“ป.ย.ป.” เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุค “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงหลังการรัฐประหาร โดยใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ปี 2557
มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, รมว.คลัง และรมว.มหาดไทย เป็นกรรมการ
ภารกิจ ก็เหมือนชื่อหน่วยงาน คือ สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติและการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้เดินไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ถึงวันนี้ กว่า 10 ปีแล้ว ป.ย.ป. มีผลงานอะไร เป็นโล้เป็นพายหรือไม่ ไม่มีใครใส่ใจ
แต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ ป.ย.ป. ถูกพูดถึงในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 โดยนายวีระ ธีระภัทรานนท์ ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการ เสนอยุบสำนักงาน ป.ย.ป. บอกว่าอยู่ไปก็เปลืองงบฯ
ขณะที่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ก็เสนอให้ยุบ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพราะมีภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่มีเป็นหลักอยู่แล้ว
เรื่องยุบ ป.ย.ป.นี้ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เคยให้สัมภาษณ์ ถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการ ในเรื่องการยุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน หรือไม่มีความจำเป็น ตามนโยบาย ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มอบหมายมาว่า ได้มีการประเมินไว้แล้ว หน่วยงานที่จะยุบอันดับต้นๆ จะเริ่มตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ คือ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. (ธนาคารที่ดิน) เพราะมีการขยายระยะเวลามาหลายปีแล้ว อาจนำไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)
จากนั้น ก็จะยุบ สำนักงาน ป.ย.ป. และหน่วยงานองค์การมหาชน อีก 4-5 หน่วยงาน ที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปี ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ก็ได้ให้โอกาสปรับตัวแล้ว แต่ไม่ดีขึ้น
หากยุบหน่วยงาน แล้วมีการออกมาชุมนุมเรียกร้อง คัดค้าน นายปกรณ์ กล่าวว่า ขอเรียนตรงๆ ว่า เราต้องอยู่กันด้วยเหตุผล ส่วนวิธีการเก่าๆแบบนี้ควรเลิกได้แล้ว เพราะมันไม่ดีสำหรับประเทศ หากดูจากสถานการณ์ และตัวเลขงบประมาณ และยังทำเหมือนเดิม ประเทศจะไปไม่ได้ เราต้องยอมรับความจริงว่า อยู่แบบเดิมไม่ได้แล้ว จะตั้งหน่วยงานมาเยอะแยะ ยืดยาว มันไม่ได้แล้ว โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว อย่ามัวแต่ห่วงเรื่องคะแนนเสียงทางการเมือง และไม่อยากให้มีดรามา
นายปกรณ์ ทิ้งท้ายว่า ต้องคิดเอาว่าจะเลือกเอาประเทศ หรือจะเลือกเอาตัวเอง
ด้านนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวถึง ข้อเสนอให้มีการยุบสำนักงาน ป.ย.ป. ว่า ตามหลักการ จะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู้ประเมิน หากมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ก็พิจารณาตามระบบ โดยจากการพูดคุยกับ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้บอกว่า มีเกณฑ์ของ ก.พ.ร. ที่กำหนดอยู่แล้ว หากใครประเมินไม่ถึง อาจจะถูกพิจารณาในการควบรวม หรือ ยุบเลิก
นายยศชนัน ยังกล่าวว่าในฐานะที่ตนเองกำกับดูแล ป.ย.ป. คิดว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และจะดูว่าในปีนี้ KPI ของ ป.ย.ป. เป็นอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายมิติ และ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ได้พูดคุยถึงการนำ ป.ย.ป. กลับมาเป็นตัวเชื่อมทำเรื่องของทุนวัฒนธรรม การสานต่อการ ทบทวนกฎหมายที่ยั่งคั่งค้าง ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และพยายามทำเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ดีขึ้น ส่วนแนวทางการดำเนินงานจากนี้ จะเป็นอย่างไร ไม่ใช่ภารกิจของตัวเอง เพราะมีหน่วยงานที่ดูแลตรงนี้ จะเป็นผู้พิจารณา
ล่าสุด หลังการประชุมครม. (5 ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ถูกผู้สื่อข่าวถามความเห็นในเรื่องนี้ สวนทันทีว่า ใครบอกจะยุบ!
หรือนี่จะเป็นท่วงทำนองการกลับลำ กลืนน้ำลาย ของนายอนุทิน ที่เคยสั่งปฏิรูประบบราชการ เล็งจะยุบป.ย.ป. ที่อยู่ในกำกับดูแลของ รองนายกฯยศชนัน จากพรรคเพื่อไทย
แต่พอมีกระแสปฏิญญาเขียว-แดง ก็เลยเกิดอาการผวา นอกจากไม่ยุบป.ย.ป.แล้วยังตั้ง “บอดี้การ์ดตระกูลชิน” อย่าง “ผู้กำกับหนุ่ย” พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย ขึ้นเป็น ผอ.ป.ย.ป. อีกต่างหาก