หวานหมู! ปิดสมัครเลือกตั้งซ่อม สส.อุดรฯ เขต 3 มีแค่ 3 คน ภท.ส่ง “อธิการ แก้วเครือศรี” สู้ 2 พรรคเล็ก

กกต.สรุปปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม สส. อุดรธานี เขต 3 มีสมัคร 3 คน ภท.ส่ง “อธิการ แก้วเครือศรี” ลงชิง แข่งกับพรรคเล็ก 2 พรรค
วันนี้ (5 ส.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปผลการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งประกอบด้วย อ.เพ็ญ อ.สร้างคอม และ อ.เมืองอุดรธานี (เฉพาะ ต.บ้านขาว) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค. 2569 ณ ห้องประชุมพุฒตาล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 2569 เป็นวันเลือกตั้งนั้น 5 วันของการเปิดรับสมัคร มีผู้ยื่นสมัครรวม 3 คน คือ หมายเลข 1 นายขจิตร ชัยนิคม พรรคประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข 2 นายอธิการ แก้วเครือศรี พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3 นายคำผัน จันทจร พรรคเพื่อบ้านเมือง ซึ่งหลังจากนี้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง หรือภายในวันที่ 12 ส.ค. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร ซึ่งมีชื่อตัว ชื่อสกุล ผู้สมัคร รูปถ่ายผู้สมัคร พรรคการเมืองที่สังกัด และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
โดยสำนักงาน กกต.ยังได้ชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 69 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่