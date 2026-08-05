ศาลปค.ไต่สวนด่วนคดีเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม "ษัษฐรัมย์" แจง 2 ชม.ชี้ผู้ประกันตนเสียประโยชน์

ศาลปกครองไต่สวนด่วนคดีเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม "ษัษฐรัมย์" แจงนาน 2 ชม.ชี้ผู้ประกันตน 11.9 ล้านคนเสียประโยชน์ รอคำสั่งชี้ขาด
วันนี้ (5ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่นำโดยรศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อดีตบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตน พร้อมตัวแทนผู้สมัครบอร์ด สปส.ฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม และสั่งให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 27 ก.ย.เช่นเดิม โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านั้น ในช่วงบ่ายศาลได้มีการไต่สวนฉุกเฉิน ซึ่ง
รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ได้เข้าให้ถ้อยคำนานกว่า 2 ชั่วโมง โดยกล่าวหลังเข้าไต่สวนว่า ศาลแจ้งว่าจะเร่งพิจารณาและมีคําสั่งโดยเร็วที่สุด ซึ่งในชั้นไต่สวน ตนได้อธิบายถึงประเด็นผลกระทบต่อการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมออกไปว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ประกันตนทั้งหมด 11.9 ล้านคน ขณะนี้ที่ทำงานอยู่ เป็นคณะกรรมการประกันสังคม ชุดรักษาการ ทําให้คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ ไม่มีการประชุมพิจารณาในเรื่องค่าว่างงาน เงินบํานาญชราภาพ และเงินเลี้ยงดูเด็กเล็ก จึงทําให้ผู้ประกันตนเสียประโยชน์
"จากนี้ก็จะต้องรอคำสั่งศาลที่จะแจ้งมา ว่าจะมีคำสั่งทุเลาหรือคุ้มครองชั่วคราวคำร้องของทีมประกันสังคมก้าวหน้าหรือไม่ หากมีคำสั่งทุเลาหรือคุ้มครอง ก็จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งตามกำหนดการเดิม คือวันที่ 27 ก.ย.69 "