ศาล รธน.ชี้โทษตัดสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี คดีสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งที่รู้ขาดคุณสมบัติ ไม่ขัด รธน.

ศาล รธน. ชี้โทษตัดสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี คดีสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
วันนี้ (5 ส.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 1 วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 120 เฉพาะในส่วนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของผู้นั้นมีกำหนดยี่สิบปี ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากศาลอุทธรณ์ภาค 2 ส่งคำโต้แย้งของ นายเกียรติกุนทร์ สุขเนตร์ จำเลยในคดีอาญา หมายเลขดำที่ อ 2212/2568 คดีหมายเลขแดงที่ อ 4427/2568 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่าถ้อยคำดังกล่าวของบทบัญญัติมาตรา 120 พ.ร.บ.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ที่ระบุว่า
ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ ต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาท ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดยี่สิบปี นั้น ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 26 หรือไม่
โดยตุลาการเสียงข้างมาก 7 เสียง ที่เห็นว่า ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายจิรนิติ หะวานนท์ นายนภดล เทพพิทักษ์ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ นายอุดม รัฐอมฤต นายสุเมธ รอยกุลเจริญ และ นายสราวุธ ทรงศิวิไล
ส่วนตุลาการเสียงข้างน้อย จำนวน 1 เสียง ที่เห็นว่า ขัดรัฐธรรมนูญ คือ นายวิรุฬห์ แสงเทียน
ศาล รธน ชี้โทษตัดสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี คดีสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ