นายกฯลั่นกลางครม.ไม่สนกระแสข่าวเสถียรภาพรัฐบาล เชื่อมั่นรมต.ทุกคนให้ทำหน้าที่สบายใจ

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯกล่าวกลางครม. ไม่สนใจกระแสข่าวเสถียรภาพรัฐบาล ครม. ทำงานร่วมกันเต็มที่ มีภาพชัดเจน เชื่อมั่นรมต.ทุกคน ให้ทำหน้าที่สบายใจ
วันนี้ (5 สิงหาคม 2569) เวลา 14.00 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง กรณีสื่อต่าง ๆ ให้ความสนใจประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาล รวมถึงกระแสข่าวสลับขั้ว หรือความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่า ไม่ได้กังวลต่อกระแสข่าวลือต่าง ๆ ที่ออกมา อีกทั้ง ย้ำว่า รัฐบาลชุดนี้ ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นรัฐบาลของประชาชน ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ และมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งมีเป้าหมายและทิศทางการทำงานที่ชัดเจนอยู่แล้ว
“นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นต่อรัฐมนตรีทุกคน และขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยไม่ต้องกังวลหรือหวั่นไหวต่อกระแสข่าวหรือคำถามที่มีเจตนาสร้างความแตกแยก ให้รัฐมนตรีทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ” โฆษกรัฐบาลย้ำคำกล่าวนายกรัฐมนตรีในที่ประชุม ครม.