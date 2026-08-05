"สีหศักดิ์" แนะทูตจีนต้องช่วยสร้างความเข้าใจ ไม่ซ้ำเติมกระแส ปมเหตุวุ่นสนามบินสุวรรณภูมิ

รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ ระบุกรณีเหตุวุ่นวายระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับเจ้าหน้าที่ไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ ต้องแยกการบังคับใช้กฎหมายออกจากการอำนวยความสะดวก พร้อมย้ำบทบาททูตจีนประจำประเทศไทยควรช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ไม่ใช่ปกป้องผลประโยชน์ฝ่ายเดียว เป็นการซ้ำเติมกระแส
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุความวุ่นวายที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวจีนกับเจ้าหน้าที่ไทย ซึ่งมีรายงานว่านักท่องเที่ยวถูกกักไม่ให้ขึ้นเครื่องบิน และมีภาพเจ้าหน้าที่ไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีพฤติกรรมบูลลี่นักท่องเที่ยวชาวจีน
นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลต้องการให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยได้รับความประทับใจตั้งแต่เดินทางมาถึง ระหว่างการท่องเที่ยว และจนกระทั่งเดินทางกลับประเทศ อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ แต่ควรดำเนินการด้วยความราบรื่นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางให้มากที่สุด
ส่วนแนวทางในการสร้างความเข้าใจให้นักท่องเที่ยวจีนเกี่ยวกับกฎระเบียบของประเทศไทย นายสีหศักดิ์ ระบุว่า ถือเป็นบทบาทสำคัญของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดหลายกรณีที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทย โดยตนได้หารือกับเอกอัครราชทูตจีนแล้วว่าเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว และการสื่อสารควรมุ่งสร้างความเข้าใจ ไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนเท่านั้น
"ทูตที่ประจำอยู่ในประเทศไทยมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน การแถลงหรือการสื่อสารต่าง ๆ ควรคำนึงถึงบทบาทดังกล่าว ไม่ควรทำให้กระแสความรู้สึกของสังคมรุนแรงขึ้น ซึ่งผมได้เรียนกับท่านทูตแล้ว และท่านก็เข้าใจ บางครั้งท่านอาจต้องออกมาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตนเอง แต่หน้าที่ของทั้งทูตจีนประจำประเทศไทยและทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน คือการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ" นายสีหศักดิ์ กล่าว