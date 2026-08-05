คดีฮั้ว สว.ส่อเกิน ส.ค. กกต.แค่พิจารณาสำนวนเสร็จจึงค่อยนัดลงมติ ชี้ถก 8 ครั้งรอบคอบรอบด้าน อิสระ-ไร้ชี้นำ

คดีฮั้วสว.ส่อเกินส.ค. กกต.เผยแค่พิจารณาสำนวนเสร็จ แล้วจึงค่อยนัดประชุมลงมติ ระบุถก 8 ครั้งดูอย่างรอบคอบ รอบด้าน ย้ำวินิจฉัยโดยอิสระ-ไร้ชี้นำ
วันนี้ (5ส.ค.) สำนักงานกกต. ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีฮั้วสว. ว่า กกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวไปแล้ว 8 ครั้ง โดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง ตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยการประชุมแต่ละครั้ง มีการพิจารณารายละเอียด แห่งสำนวนอย่างรอบคอบรอบด้าน เพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ที่ครบถ้วน โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม ตลอดจนสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ยืนยันว่าการพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2569 หลังจากนั้น
กกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมาย กำหนด ก่อนที่สำนักงานฯจะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ และย้ำว่า
การพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นไป โดยอิสระ ปราศจากการชี้นำ หรือแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใด ยึดถือข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลัก