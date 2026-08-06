พรรคส้มเปลี่ยนไป! การเมืองเปลี่ยนขั้ว?

ช่วงหาเสียงเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้ และบนเวทีดีเบตทางการเมือง คนของพรรคประชาชนประกาศหัวเด็ดตีนขาด ก็จะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรม
“ศิริกัญญา ตันสกุล” รองหัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคประชาชน ยังใหก้สัมภาษณ์ ย้ำหนักแน่นว่า ไม่มีวันที่จะร่วมรัฐบาลกับกล้าธรรมแน่นอน
ถึงวันนี้ วันที่มีกระแสข่าว “ปฏิญญาเขียว-แดง” หรือ “ดีลลับโมนาโก” ระจังหวะอาศัยเงื่อนไขของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เปลี่ยนขั้วรัฐบาล
ลำพังแค่พรรคเพื่อไทยที่มี 74 เสียง กับพรรคกล้าธรรม 58 เสียงนั้น เปลี่ยนขั้วการเมืองไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าไม่มีพรรคประชาชนเข้าร่วม
ล่าสุด “ศิริกัญญา” พูดถึงเรื่องนี้ว่า “เขียวกับแดง” อาจจะร่วมมือกดดันเพื่อเจรจาให้ได้ร่วมรัฐบาลก็ได้ แต่ถ้าจะจับมือ เพื่อตั้งรัฐบาลใหม่ ก็คงต้องมาคุยกับเราด้วยเหมือนกัน ไม่เช่นนั้นสมการทางการเมืองอาจจะไม่ครบถ้วน ซึ่งเรื่องพวกนี้สามารถพูดคุยกันได้
จากที่เคยปิดประตูใส่หน้า ตอนนี้เปลี่ยนเป็น แบะท่า ปลดล็อก
แถมยังบอกว่าจะไม่หวนกลับไปร่วมกับพรรคภูมิใจไทย (แบบโง่ๆ) อีก...หลาบแล้ว!!
ด้าน “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ในลุคใส่เจลหวีผมตั้ง บอกว่า ข่าวลือดีลลับโมนาโก หรือสูตร “เขียว-ส้ม-แดง” น่าจะมาจากการวิเคราะห์การเมือง ของนักวิชาการมากกว่า เพื่ออธิบายว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง มันจะเกิดขั้วการเมืองจากพรรคไหนบ้าง
ส่วนท่าทีของ “ศิริกัญญา” แกนนำพรรคส้ม เหมือนส่งสัญญาณมาถึงพรรคกล้าธรรมโดยตรงว่า “เขียวกับแดง” จะคุยกัน ต้องคุยกับ “ส้ม” ด้วยนั้น
“ผู้กองธรรมนัส” ส่งสัญญาณตอบกลับ “พรรคส้ม” ไปว่า...เรื่องก่อนเลือกตั้งผมลืมไปแล้ว การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน ผมพูดมาโดยตลอด คนที่เคยเป็นศัตรูกัน ก็กลับมารักกันได้ ต้องเห็นกับประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชน แต่ไม่ได้
หมายความว่า มีการพูดคุยกันนะ ต้องขอยืนยัน เดี๋ยวไปแปลความหมาย ตัดคำพูดผม ตัดบางคำไป เดี๋ยวจะเกิดความเสียหาย...
ขณะที่ “ดร.เชน” ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกฯ และ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทย คนที่ได้รับการคาดหมายว่าจะได้เป็นนายกฯตัวจริง หากการเมืองเปลี่ยนขั้ว พูดถึงกระแสการจับขั้วการเมืองใหม่ “เขียว-แดง-ส้ม” ว่าเรื่องนี้พูดมาตลอด ถึงอย่างไรรัฐบาลก็เป็นปึกแผ่น ไม่อยากให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเมือง มาทำให้บรรยากาศในการทำงานเสียไป ด้านการเมืองนั้นไม่ทราบเลย
“ดร.เชน” เล่นบทรักษามายาท ในฐานะยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
นี่คือการเผยท่าทีของแกนนำพรรคการเมือง ที่ถูกพูดถึงว่าจะมีการจับขั้วใหม่ ซึ่งในทางการเมืองเรียกว่าเป็นการ “โยนหินถามทาง”
เชื่อว่าเมื่อถึงช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ ความจริงจัง ในเกมการเจรจาต่อรอง จะคึกคัก เข้มข้นกว่านี้!