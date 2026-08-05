“ศุภจี” ถกความคืบหน้าการสร้างพระเมรุมาศ พระพันปีหลวง พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

รองนายกฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าการสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบ บูรณะราชรถ ราชญาณ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระพันปีหลวง พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ทำเนียบ วันนี้ (5 ส.ค.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมติดตามการก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงการบูรณะราชรถ ราชญาณ และเครื่องประกอบ พระบรมราชอิสริยยศที่จะใช้ในพระราชพิธี นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วย
และในโอกาสนี้ ที่ประชุมยังได้เตรียมความพร้อมในการจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วย
โดยในช่วงต้น นางศุภจี ระบุว่า ที่ผ่านมา ตนเองและคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่หน้างานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และอาคารออกแบบ ซึ่งเห็นความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างเป็นไปไปได้ด้วยดีและไม่คิดว่าจะเกิดความล่าช้าใดๆ ที่ผ่านมา ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าของโครงการมาเป็นระยะ และในการประชุมวันนี้ ก็เพื่อเป็นการรายงานต่อคณะทำงานอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การจัดพระราชพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและสมบูรณ์แบบที่สุด
สำหรับการประชุมในวันนี้ มี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทน กรมศิลปากร กองทัพเรือ กองทักบก และ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าพร้อมประชุม