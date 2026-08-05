ครม.อนุมัติอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด 7.2 พัน ล. เพิ่มความมั่นคงน้ำภาคตะวันออก รับ EEC ยึด กม.ใช้ป่า-อุทยานฯ

ครม. มีมติอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จันทบุรี 7.2 พัน ล. เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำภาคตะวันออก รองรับการอุปโภคบริโภค ภาคเกษตร และการพัฒนา EEC ย้ำ การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน-อุทยาน ให้เป็นไปตาม กม. ควบคู่การดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
วันนี้ (5 ส.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี กรอบวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาท กำหนดแผนดำเนินงาน 7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2576) เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของภาคตะวันออก รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่ ช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตร และภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกในระยะยาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 38 โครงการสำคัญ ตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการพัฒนา EEC
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีกำชับให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติให้ถูกต้องก่อนดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งให้ใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็น และปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการให้กรมชลประทานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมให้กรมชลประทานจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง