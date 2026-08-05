ครม.ไฟเขียวโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง แก้ท่วมเมืองเพชรบุรีถาวร

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง แก้ท่วมเมืองเพชรบุรีถาวร พร้อมเร่งรัดกระบวนการจัดหาที่ดิน การจ่ายค่าทดแทนอย่างเป็นธรรม
วันนี้ (5 ส.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคระรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนิน “โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี” กรอบวงเงินงบประมาณรวม 14,700 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579) พร้อมอนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อเปิดทางให้ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
โครงการนี้เป็นการปรับปรุงและขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ รวมระยะทาง 38.92 กิโลเมตร ตั้งแต่เหนือเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จนถึงจุดระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยที่ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทย และช่วยเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน อีกทั้งยังช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วม ครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,690 ไร่
อย่างไรก็ดี เนื่องจากจุดระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยต้องผ่านพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 162 ไร่ ที่ประชุม ครม. จึงอนุมัติยกเว้นมติ ครม. เดิมที่ห้ามใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน โดยมีเงื่อนไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและติดตามเรื่องผลกระทบของระบบนิเวศอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ครม. ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดกระบวนการจัดหาที่ดิน การจ่ายค่าทดแทนอย่างเป็นธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน