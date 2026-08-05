ครม.รับทราบข้อสังเกต UN อนุสัญญาขจัดเลือกปฏิบัติต่อสตรี ยกระดับสตรีแก้เลือกปฏิบัติ-คุกคาม

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. รับทราบข้อสังเกตของ UN ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ยกระดับสตรี แก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม
วันนี้ (5ส.ค.) ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อสังเกตโดยสรุปจากคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ของสหประชาชาติ พร้อมอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอแนะเร่งด่วน เพื่อรายงานผลกลับไปยัง UN ภายในเดือนมิถุนายน 2570
สำหรับข้อเสนอแนะที่ไทยจะดำเนินการตามข้อสังเกต คือ การปรับแก้กฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ กำหนดนิยามการเลือกปฏิบัติต่อสตรีให้ครอบคลุมทั้งทางตรง ทางอ้อม , การเพิ่มบทบาทสตรีในกระบวนการเจรจาสันติภาพและการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ , เร่งรัดยกเลิกความผิดทางอาญาต่อสตรีที่ค้าประเวณี เพื่อคุ้มครองจากการถูกตีตรา พร้อมจัดมาตรการรองรับสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ , ปราบปรามการคุกคามทางเพศ ทั้งในชีวิตจริงและโลกออนไลน์ และส่งเสริมสตรีในฐานะผู้นำเศรษฐกิจนวัตกรรม