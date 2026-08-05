ครม.อนุมัติตั้งคกก.ระดับชาติเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech Exhibition & Conference 2026

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech Exhibition & Conference 2026 (Gastech 2026)
วันนี้ (5ส.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech Exhibition & Conference 2026 (Gastech 2026) สำหรับการจัดงานประชุม Gastech ถือเป็นงานประชุมเชิงวิชาการและงานแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่ใหญ่ระดับโลกงานหนึ่งที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นเวทีสำคัญในการหารือและแลกเปลี่ยนนโยบายระหว่างผู้นำทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมพลังงานและนักลงทุนจากทั่วโลก ในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวเชื้อเพลิงไฮโดรเจน พลังงานสะอาด และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech ล้วนเป็นประเทศที่มีศักยภาพและเป็นผู้นำด้านพลังงาน เช่น สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ซึ่งการจัดงาน Gastech ครั้งล่าสุดได้จัดขึ้นที่ประเทศอิตาลีเมื่อปี 2025 โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คน จาก 150 ประเทศ
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ประเทศไทย โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ยื่นเอกสารประมูลสิทธิและเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech 2026 โดยประเทศไทยได้รับการตอบรับให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech 2026 และ พน. จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในการจัดงานดังกล่าว โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากต่างประเทศและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศประมาณ 50 คน รวมถึงผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมพลังงาน และนักลงทุนจาก 150 ประเทศทั่วโลก เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าวประมาณ 50,000 คน
ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพ Gastech 2026 พน. จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติฯ ขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการอำนวยการประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านพิธีการและอำนวยการ ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร โดยคณะกรรมการระดับชาติ ฯ จะประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นรองประธานกรรมการ เป็นต้น