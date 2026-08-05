ครม.อนุมัติขรก.ลูกจ้างสังกัดยธ. ร่วมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระกุศล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ไม่ถือเป็นวันลา

ครม.เห็นชอบให้ขรก.ทุกประเภท ลูกจ้างสังกัดก.ยุติธรรม ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระกุศลแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา โดยไม่ถือเป็นวันลา
วันนี้ (5ส.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 48 รูป ระหว่างวันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2569 ระยะเวลารวม 15 วัน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 47 รูป ระหว่างวันที่ 17 - 24 กันยายน 2569 ระยะเวลารวม 8 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน และได้รับเงินเดือนตามปกติ