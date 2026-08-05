"นภาพล" ควง "เฮียล้าน" บุก ป.ป.ช.ยื่นหลักฐาน สอบสก.พรรคส้มเสียบบัตร-ลงคะแนนแทนกันในสภา กทม.

สก.ปชป. ควง สก.พท. บุก ป.ป.ช. ยื่นหลักฐานสอบปมสก.พรรคส้มเสียบบัตร-ลงคะแนนแทนกันในสภา กทม. พร้อมใจดำเนินการตามกฏหมาย
วันนี้(5 ส.ค.) นายนภาพล จีระกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตบางกอกน้อย พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก. พรรคเพื่อไทย เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียบบัตรและกดลงคะแนนเสียงแทนกัน ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา
นายนภาพลกล่าวว่า สภา กทม. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ออกข้อบัญญัติ กทม.เพื่อใช้กับประชาชน ดังนั้น การทำงานของ ส.ก. ทุกคนจึงต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่เกิดขึ้นสังคมและประชาชนมีความสงสัยเป็นอย่างมาก ในวันนี้จึงได้นำหลักฐาน ทั้งคำร้อง บันทึกเทปการประชุมสภา กทม. ในวันเกิดเหตุ มอบให้ ป.ป.ช. ใช้ประกอบการสอบสวน พร้อมขอให้มีการเรียกตัวพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำทั้งหมด หากพบว่ามีผู้กระทำผิดจริง ขอให้ส่งเรื่องต่อศาลเพื่อลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป
“ขอเรียกร้องให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องการลงคะแนนแทนกันอย่างจริงจังและตรงไปตรงมา หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ก็ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป” นายนภาพล กล่าวย้ำ
ด้านนายสุทธิชัยกล่าวว่า ประชาชนให้ความสนใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันแน่ เพราะสภากทม. เป็นสภาที่ออกกฎหมายมาใช้บังคับให้กับประชาชน ดังนั้นเราต้องทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง โดยเฉพาะการกดบัตรแทนกันที่เจ้าตัวเองก็รับเองยอมรับว่าได้มีการกดบัตรจริง ดังนั้นจะต้องทำให้เกิดความชัดเจน