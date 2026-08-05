ประเดิมครม.สัญจรอนุทิน 1 รัฐบาลเผยเป้าพัฒนาทั้งภาคใต้ไม่แค่บางจว. รอพื้นที่ชงข้อเสนอส่วนกลาง

เลขาฯสศช. เผย ครม.สัญจรครั้งแรก รัฐบาลอนุทิน 1 เน้นแผนพัฒนาทั้งภาคใต้ ไม่เลือกเฉพาะบางจังหวัด รอพื้นที่ชงข้อเสนอมายังส่วนกลาง
วันนี้ (5ส.ค.) นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึง การเตรียมวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.- 1 ก.ย.เกี่ยวกับแผนพัฒนาฟื้่นฟูพื้นที่ภาคใต้ ว่า เดี๋ยวจะมีการหารือรูปแบบว่า จะไปดำเนินการเพื่อไปพัฒนาภาคใต้ได้อย่างไร โดยทางพื้นที่จะต้องนำเสนอขึ้นมา
ทั้งนี้ นายดนุชา กล่าวว่า อยากให้ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันคิดว่าจะเดินหน้าในอนาคตได้อย่างไร แต่ส่วนตัวอยากให้เป็นการพัฒนาทั้งภาคใต้ไม่ใช่เป็นการพัฒนาเฉพาะกลุ่มจังหวัด ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมีการพิจารณาว่า รัฐบาลจะดูแลทั้งภาคใต้ได้อย่างไร ไม่ใช่เจาะจงเฉพาะพื้นที่ แต่อย่างไรก็ต้องรอสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ช่วงสุดสัปดาห์นี้ นายพิพัฒน์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ จะส่งไปหารือกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้