"สิริพงศ์" คุมแผนแม่บทพัฒนาใต้ ดึง SEC Watch ร่วมฟังเสียงปชช.ชี้ชะตาแลนด์บริดจ์ ตั้งเป้าจบใน 1 ปี

รมช.คมนาคม เผย คุมแผนแม่บทพัฒนาใต้ ดึง SEC Watch ร่วมฟังเสียงปชช. ชี้ชะตาแลนด์บริดจ์ ตั้งเป้าจบใน 1 ปี อยากให้อยู่ในรัฐบาลนี้
วันนี้ (5ส.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม กล่าวว่า จากกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม ไปพูดคุยกับกลุ่ม SEC Watch นั้น วันนี้ทางกระทรวงคมนาคมได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบว่า กระทรวงได้ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ โดยมอบให้ตนเป็นประธาน เพื่อมาศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาคใต้ว่าควรในทิศทางใด การคมนาคมขนส่งรูปแบบใดที่ควรดำเนินการที่มาจากความเห็นจากภาคประชาชน และนำมาประกอบทำเป็นนโยบายเกี่ยวกับภาคใต้ในครั้งๆต่อไป
“จากนี้ไปโครงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Missing link ท่าเรือน้ำลึก แลนด์บริดจ์ หรือโครงต่างๆ ถ้าจะเกิดหรือไม่จะเกิด สารตั้งต้นต้องผ่านการรับฟังประชาชนผ่านคณะกรรมการชุดนี้ให้ความเห็นกำกับก่อน”นายสิริพงศ์ กล่าว
ส่วนกรอบระยะเวลาศึกษานั้น นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ความตั้งใจของตนในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้จบภายใน 1 ปี เพราะอยากให้อยู่ช่วงรัฐบาลนี้ เพราะหากจะมีการเสนอแผนงานใดๆอยากให้อยู่ในรัฐบาลนี้ ไม่อยากให้ข้ามรัฐบาลไป เพราะหากข้ามรัฐบาลไปก็ต้องเริ่มใหม่อีก
ทั้งนี้ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการชุดนี้นัดแรกที่ครม.สัญจร จ.สงขลา
สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สนข. ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนจาก SEC Watch ที่จะส่งตัวแทนเข้ามา และสส.ในพื้นที่ที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษา