รัฐบาลแก้เกี้ยวแลนด์บริดจ์ล่ม! คมนาคมผุดตั้ง คกก.ศึกษาใหม่ ฟังคนพื้นที่คาดสัปดาห์หน้าชงนายกฯได้

รัฐบาลแก้เกี้ยว แลนด์บริดจ์ หลัง คมนาคม พับแผนเหตุไม่คุ้ม! "สิริพงศ์" เผย "คมนาคม" ผุดตั้ง คกก.ศึกษาใหม่ ลุยฟังเสียงคนในพื้นที่ คาดสัปดาห์หน้าชงนายกฯได้
วันนี้ (5ส.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า วันนี้กระทรวงคมนาคม ได้นำเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีโครงการแลนด์บริดจ์ที่สังคมทราบอยู่แล้วว่ากระทรวงการคลัง โดยนายนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งก่อนหน้านี้ ซึ่งเบื้องต้นผลการศึกษาไม่คุ้มค่า และไม่ควรดำเนินการต่อ ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไปพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมมนุมศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC Watch) ซึ่งเป็น กลุ่มที่จับตาดูในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมภาคใต้ ซึ่งวันนี้กระทรวงคมนาคม ได้นำเรียนให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบ โดยกระทรวงคมนาคม เตรียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมา พร้อมตั้งโจทย์การพัฒนาภาคใต้ เริ่มต้นจากการรับฟังคนในพื้นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อน ทั้งสภาการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าในพื้นที่ และผู้แทนกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมหน่วยงานราชการ ซึ่งคาดว่าคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจะสามารถนำเสนอนายกรัฐมนตรี ได้ภายในสัปดาห์หน้า
นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบด้วยว่า จากเดิมที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำหนังสือไปยัง สำนักนโยบายแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใดเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมา จึงจะขอถอนเรื่องนี้ออก ซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม
ดังนั้นวันนี้เรื่องของแลนด์บริดจ์ต้องทำความเข้าใจให้ชัดในกรณีที่มีการพูดถึงแลนด์บริดจ์ ยกเลิกหรือไม่ยกเลิกนั้น ต้องขึ้นอยู่กับการศึกษาของคณะกรรมการชุดใหม่นี้ในอนาคตว่าทิศทาง การพัฒนาภาคใต้จะไปทางไหน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นหนึ่งในกลไกที่จะทำแผนและข้อเสนอ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และรัฐบาลทราบต่อไป