“หนู-หนิม” โชว์กอดหวานดับฝันรบ.ใหม่ "แดง-เขียว-ส้ม" หัวหน้าพท.บอกน้ำเงินแดงผสมลงตัวกลมกล่อม

"อนุทิน-จุลพันธ์" โชว์ซีนกอดหวาน สยบดราม่า "แดง-เขียว-ส้ม" ตั้งรัฐบาลใหม่ บอกใส่น้ำแข็งราดนมอย่างนี้เลย หัวหน้าพท. บอกน้ำเงินแดงยังผสมกันลงตัวกลมกล่อม
วันนี้ (5ส.ค.) เมื่อเวลา 11.50 น. ที่ทําเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีได้ฟัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา และหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ให้ข่าวเมื่อวันที่ 4 ส.ค.แล้วหรือยังว่า "ยัง เมื่อคืนกลับดึก" เมื่อถามว่ากรณีจะมีการผสมสี แดง เขียว ส้ม นายกฯหยุดคิดก่อนบอกอย่างอารมณ์ดีว่า "แดง เขียว เอาน้ําแข็งใสใส่แล้วเอานมคาร์เนชั่นราด อย่างนี้เลย "พร้อมชูนิ้วโป้งแสดงสัญลักษณ์ว่าเยี่ยม
เมื่อถามว่าได้คุยเรื่องนี้กับทางพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่ ซึ่งจังหวะนี้นายกฯเดินออกจากวงสัมภาษณ์ ก่อนจะหันไปด้านหลัง ที่มีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยืนอยู่ พร้อมระบุว่า "นี่ไง"และเดินไปจับแขนนายจุลพันธ์
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ยังผสมกันลงตัวอยู่ใช่หรือไม่ น้ําเงินกับแดง ไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่ม ซึ่งนายกฯและนายจุลพันธ์ ฟังคําถามและยืนยิ้ม โดยนายจุลพันธ์ กล่าวสั้นๆว่า"ลงตัวครับ กลมกล่อม"
จากนั้นระหว่างเดินไปตึกไทยคู่ฟ้า ผู้สื่อข่าวถามนายกฯว่ายังจับมือกันดีอยู่ใช่หรือไม่ นายกฯจึงเข้าไปกอดนายจุลพันธ์ ท่ามกลางผู้สื่อข่าวที่เฝ้าดู